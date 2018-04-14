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Шотландские официанты отказываются от килтов, потому что их часто лапают женщины
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Шотландские официанты отказываются от килтов, потому что их часто лапают женщины 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Не так давно официанты одного шотландского паба организовали мини-протест. Они отказались носить килты из-за постоянных домогательств посетительниц заведения. Килт — это стандартная форма для многих кафе и ресторанов, которая служит для завершения картины традиционной шотландской атмосферы. И все было бы хорошо, если бы не сексуальная озабоченность подвыпивших дам, которые так и хотят поднять официанту килт.
Помощник менеджера паба говорит, что такое происходит в основном по выходным и праздничным дням, когда в пабе очень собирается очень много людей и царит слишком оживленное и буйное настроение. Именно в такие дни сюда приходят посидеть большие компании пьющих представительниц прекрасного пола. Поначалу это даже может казаться забавным. Особенно со стороны. Но только представьте, как себя чувствуют официанты!
Человек занят, он старается быстро и качественно выполнять свою работу, бегает туда-сюда с тарелками и кружками — в этот момент он не думает ни о чем постороннем и чувствует себя особенно беззащитным. Как говорит менеджер: «Нужно идти забирать посуду, а ты думаешь только о том, хоть бы тебе снова не подняли килт».
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