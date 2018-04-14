Как необычно провести выходные

Виртуальная реальность становится всё более реалистичной. Если раньше она была чем-то вроде того, что было в первом фильме «Трон» 1982 года, то сейчас она напоминает уже второй «Трон» 2010 года. Конечно, до того как технологии VR станут настолько распространёнными, что будут почти в каждом доме, пройдёт как минимум 10 лет. Но уже сейчас можно ощутить всю прелесть технического прогресса, посетив клуб виртуальной реальности. В этой статье мы расскажем об одном из таких клубов — «VRport», а точнее, о том, почему стоит посетить именно его, а не другие подобные заведения.

«VRport» имеет несколько плюсов:

1. Самое лучшее оборудование. В наличии у компании три шлема виртуальной реальности HTC Vive и один Oculus Rift. Также ты можешь познакомиться с технологиями дополненной и смешанной реальности в шлеме Microsoft Hololens или поиграть с мобильным телефоном в шлеме Hiper. Ты будешь не просто наблюдателем, а сможешь воздействовать на окружающую обстановку с помощью контроллеров, которые в виртуальном мире заменят тебе руки. Наличие таких сенсоров позволяет играть в шутеры, спортивные симуляторы и многие другие игры. Это действительно настоящая виртуальная реальность, а не просто демо, показывающее, как далеко продвинулись технологии VR. Наблюдать за действиями игроков можно на мониторах, которые передают картинку от первого лица.

Посмотреть галерею клуба «VRport» → 2. Огромное количество игр, симуляторов и аттракционов. Ты можешь ощутить себя исследователем океанского дна или космоса, полетать с парашютом или как Супермен. А если тебе по душе экшн, то можно сыграть в известные шутеры, например в новый Doom, Serious Sam, Fallout, аналоги Counter-Strike, PUBG и множество специально разработанных под VR игр. 3. Уютные приватные помещения. Клуб «VRport» обставлен в лофт-стилистике, где нет ничего лишнего. В зоне отдыха установлены уютные диваны, столы; есть печеньки и другие плюшки от клуба. Но главное — это обстановка игровых залов. Плюсом является то, что мягкое покрытие не только на полу, но и на стенах, и если ты увлечёшься виртуальной реальностью и врежешься в стену, то тебя мягко отпружинит в сторону.

4. Командная игра. В клубе «VRport» ты вместе со своими друзьями сможешь исследовать космос или стрелять по вражеским юнитам, прорабатывая тактику. Одновременно играть могут до 4 человек. 5. Сотрудники компании — крутые ребята. Молодые парни и девушки, которые помогут, подскажут и, если хочешь, даже сыграют с тобой. Почему бы не только попробовать виртуальную реальность, но и хорошо провести время с интересными людьми, общаясь на темы VR, цифровых технологий, игр и многого другого?

6. Скидки. Если у тебя день рождения, то ты получишь скидку 20%. Причём не только в день рождения, но и в течение недели после него. Также скидка предоставляется студентам очных отделений (20% в будни до 5 вечера и 40% в остальное время). 7. Возможность арендовать клуб. Когда планируется день рождения или другой праздник в кругу семьи, друзей или коллег, то можно арендовать клуб, и всё его пространство будет доступно только твоей компании. Кстати, если планируется детское мероприятие, то у клуба есть аниматоры и ведущие праздника. 8. Выезд на дом. Если ты не хочешь ехать в клуб, то можешь заказать выезд в любое удобное место в Москве, и сотрудники клуба привезут всё необходимое оборудование.

Заказать доставку виртуальной реальности на дом → Клуб «VRport» находится в самом центре Москвы, рядом со станциями метро Кропоткинская, Смоленская и Арбатская.