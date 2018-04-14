9pasha: «Я постоянно разрывался между учебой, „Дотой“ и личной жизнью»

Павел 9pasha Хвастунов ответил на вопросы фанатов для группы Virtus.pro во «ВКонтакте». Хвастунов рассказал, что начал играть в «Доту» 11-12 лет назад и постоянно разрывался между учебой, игрой и личной жизнью.

Cybersport.com — Уважаемый Павел, состояли ли вы в каких-нибудь субкультурах?

— Дотерская субкультура.

— Здравствуйте, Павел, во сколько лет вы начали играть в «Доту» и кто вас в неё привёл?

— Я начал играть в «Доту» примерно 11-12 лет назад в средних-старших классах школы. Бегал после уроков (а бывало и вместо) в клубы и сидел, сколько мог. Никто меня туда не приводил, я сам пришел!

— Были ли в твоей жизни такие моменты, которые могли помешать твоей карьере в про-"Доте"?

— Конечно. Я постоянно разрывался между учебой, «Дотой» и личной жизнью. Пройдя весь этот путь, точно могу сказать, что все эти вещи очень тяжело совмещаются, а моментами их совместить невозможно.

— Если бы тебе предложили поменяться телами с любым про-игроком, кто бы это был и почему?

— Очевидно, Миракл. Думаю, любой человек на земле в здравом уме ответит Миракл! Возможно, женщины тоже ответят Миракл, но я не уверен.

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