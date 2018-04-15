Тест: какая из тебя хозяйка

Долгожданный переезд к парню или радость обустройства собственного жилища часто сопровождается страхами: а смогу ли я стать хорошей хозяйкой? Здесь стоит учитывать множество факторов: насколько ты самостоятельна, умеешь ли готовить (и любишь ли) и даже разбираешься ли в дизайне и создании интерьера. Да-да! Тут не нужно удивляться, ведь именно девушка отвечает за то, как будет выглядеть жилое пространство и будет ли в нем приятно находиться. Справишься ли ты со всем этим или нет, покажет время, но еще быстрее — наш тест! Проходи его, чтобы узнать, идеальная ли ты хозяйка или тебе нужно еще над чем-то поработать… Но отвечай честно, иначе зачем это все?

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK