«Что же с ним произошло?»: в сети обсуждают недавний прямой эфир с Дмитрием Дюжевым

Не успел затихнуть один скандал, связанный с Дмитрием Дюжевым , как грянул второй. На этот раз известного актера обвиняют в том, что он употребляет наркотики, да еще и во время работы.

39-летний Дмитрий Дюжев активно и успешно снимается в кино, а также ведет различные передачи.12 апреля звезда «Бригады» вел он-лайн викторину «Клевер» в сети, которая была посвящена Дню космонавтики. Зрители передачи и журналисты в один голос утверждают: актер употребляет запрещенные вещества. По их словам, во время эфира Дюжев вел себя очень странно и неадекватно. Мало того, что он опоздал на 1,5 часа, так еще постоянно путался в словах, смеялся не к месту, говорил фразы по несколько раз, делал длинные паузы и регулярно чесал нос.

Интернет-пользователи стали размещать скрины этой передачи и обсуждать необычное поведение актера, связанное с возможным употреблением им запрещенных веществ. На эти обвинения Дюжев опубликовал на своей страничке в Инстаграме фотографию из спортзала и написал, что его травля продолжается. По словам Дмитрия, он прекрасно себя чувствует и ничего не принимает.

«Бороться с «ветряной мельницей» бесполезно… Прости их, Господи. Это не правда! Пожалуйста, будьте осторожны! Вокруг много негатива. Давайте сохраним себя в любви и чистоте!» — заявил актер. Фолловеры Дюжева разделились во мнении. Одни оставили комментарии с поддержкой актеру, а другие пожелали ему бросить вредную привычку:

«Дмитрий, не обращайте внимания на эту клевету! Главное, что вы ведёте здоровый образ жизни! Мы вас любим» «В Ростове на посту помнишь мы тебя остановили? А нос-то бы в муке» «Что же с ним произошло?» «Он очень странно разговаривает давно. Как баба просто. С ужимками и тонкими смешками» «Что-то стал много ныть. Очередь опять виновата? Не пускают звезду?» «Дмитрий, вы хороший человек и талантливый актёр! Успехов вам и новых творческих достижений» «Не думаю, что Дюжев наркоман. Но зазвездился он точно» «Когда-то ты был моим самым любимым актером. Что с тобой, Космос? Завязывай нюхать. Это сгубило многих людей».

Дмитрий Дюжев давно и прочно женат на своей бывшей поклоннице Татьяне Зайцевой. В 2008 году у супругов родился сын Ваня, а в 2015 — сын Дима.

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