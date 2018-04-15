Как отдохнуть этой весной

Наконец-то пришла весна. Просыпается природа, становится теплее — в общем, красота! И весной хочется новых впечатлений — только не таких, как стандартный отдых в лесу с шашлыками, а чего-то более интересного. Мы составили небольшой список того, чем ты можешь заняться весной. Эти развлечения мы нашли на сайте «VipSurprise». Отметим, что компания находится в Краснодаре, так что её услуги доступны только на территории Краснодарского края.

Итак, вот 6 интересных развлечений, которые хорошо подойдут как в качестве подарка, так и для того, чтобы разнообразить свой отдых.

1. Мастер-класс итальянской кухни

Как насчёт того, чтобы изучить основы итальянской кухни? На мастер-классе нет строгого следования программе, и участники готовят блюда в домашней обстановке. Повара расскажут о блюдах и ингредиентах, научат готовить пиццу, пасту, ризотто и другие итальянские блюда. Сам мастер-класс длится 2 часа. Кстати, с собой можно принести алкоголь. Какая же паста без бокала красного вина? Посетить мастер-класс →

2. Поездка в Крым

Но не просто поездка на автобусе или другая стандартная туристическая программа, а полёт над Крымом на воздушном шаре. Во время полёта тебе расскажут много интересных историй, после чего проведут посвящение в воздухоплаватели на горе Климентьева, вручат грамоту о полёте и торжественно откроют шампанское. Также ты можешь полетать на параплане за дополнительную плату. После полёта тебя ждёт прогулка на катере и фуршет. Подарить поездку в Крым →

3. Полёт на вертолёте

Что добавить — название говорит само за себя. Полёт будет совершаться на вертолёте Robinson R-44 — небольшом, но очень комфортном транспорте. Конечно, одного человека никто не повезёт, но если найти ещё двоих желающих, то можно смело заказывать это развлечение: оно того стоит. Полёт длится 15 минут, за которые можно насладиться видами города, красотами природы и, конечно же, бескрайним небом. Подарить полёт на вертолёте →

4. Рафтинг

Хочешь попробовать себя в одном из самых экстремальных видов спорта, ощутить себя героями фильма «Дикая река»? Тогда ты можешь записаться на сплав на надувном плоту по горной реке и заодно подарить сертификат своим друзьям и подругам: вместе этот отдых будет ещё веселее. Конечно же, ты будешь сплавляться с инструктором по безопасным рекам, и тем не менее это экстремальное развлечение подходит только сильным духом людям. Ты увидишь всю красоту природы и рискнёшь побороться с её неукротимой мощью. В зависимости от выбранного маршрута, продолжительность составляет от 1 до 2 часов, а протяжённость — от 10 до 15 километров. Подарить поход на рафтинг →

5. Джиппинг

Не такой экстремальный вид отдыха, как рафтинг, зато позволяет насладиться видами предгорья и гор Кавказского хребта, не отвлекаясь на борьбу с рекой. Поездка длится от 8 до 9 часов, и в неё включена аренда внедорожника, работа водителя, стол, стулья и мангал. Это своеобразная модификация семейного выезда за природу, только здесь у участников будет личный водитель и маршрут по одним из самых живописных мест нашей страны. На наш взгляд, идеальный подарок для семейного человека. Подарить поход на джиппинг →

6. Полёт на самолёте

Отличный подарок для того, кто мечтал ощутить себя пилотом самолёта. Сначала проходит ознакомительный полёт на самолёте под управлением опытного пилота-инструктора, после чего ты сам сможешь сесть за штурвал самолёта Як-18Т. Во время полёта можно испытать перегрузку и даже невесомость. Подарить полёт на самолёте →

В «VipSurprice» есть и другие интересные развлечения и мастер-классы, а также подарки для разных праздников и путешествия по Краснодарскому краю и Крыму.