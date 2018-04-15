Гляжусь в тебя, как в зеркало: горилла идеально повторяет движения человека

Горилла по кличке Болинго прославилась на весь мир тем, что она может точно копировать движения своего тренера. Сотрудница парка работает с животным уже 13 лет. По её словам, у них установились доверительные отношения.