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Гляжусь в тебя, как в зеркало: горилла идеально повторяет движения человека
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Гляжусь в тебя, как в зеркало: горилла идеально повторяет движения человека
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
Горилла по кличке Болинго прославилась на весь мир тем, что она может точно копировать движения своего тренера. Сотрудница парка работает с животным уже 13 лет. По её словам, у них установились доверительные отношения.
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