На что живут русские монахи

В миру бытует мнение, что жизнь священников и уж тем более монахов, легка и беззаботна: знай себе, молись, а уж верующие люди обеспечат и хлебом, и деньгами. Все далеко не так. На ежедневную молитву в монастырях отводят около 5–6 часов, примерно столько же отводится на сон: все остальное время монахи работают, не покладая рук, неся различные послушания — от уборки территории или огородничества до ухода за больными.

При этом совершенно необязательно, что послушание устанавливают в зависимости от образования: архитектора могут отправить убирать коровник, а бывшего учителя математики — чистить картошку на монастырской кухне.

Количество монастырей

Всего в РПЦ насчитывают 455 мужских монастырей и 471 — женский, причем, часть из них расположена странах СНГ, а около 50 монастырей находятся в других иностранных государствах. В восьмидесятых годах в СССР было всего 14 действующих обителей, поэтому большинство монастырей были отстроены заново уже после развала Советского Союза.

Количество насельников в монастырях может быть самым разным — от пяти человек до двухсот (именно столько монахов спасаются в известнейшей и древнейшей подмосковной обители — Троице-Сергиевой Лавре (Сергиев Посад), основанной в 1337 году.

Монахи без дела не сидят

Если монастырь находится в большом городе и имеет какую-либо значимую святыню, то большую часть его доходов, действительно, могут составлять пожертвования и доход от паломников, которые останавливаются на ночлег и питаются в трапезной монастыря, заказывают требы, ставят свечи и покупают различные освященные предметы — образки, крестики, иконы и книги.

Может показаться, что в таких монастырях жить легче, но это не так. Большого труда стоит организовать жизнь и постой паломников, их пропитание: монахи трудятся на огороде, чтобы вырастить овощи и фрукты, затем их надо собрать и заготовить (летом в некоторых монастырях города Серпухова в день заготавливают до 200 банок одних только соленых огурцов), заложить овощи на хранение, потом — приготовить из заготовок вкусную и питательную пищу; а при гостинице обязательно должна быть прачечная.

Получается, что одни монахи следят за порядком на территории монастыря, другие — работают в храмах, третьи — обеспечивают исправность отопительного оборудования, электропроводки, осуществляют текущий ремонт, причем в женских монастырях тяжелую мужскую работу делают монахини — например, в отдаленных монастырях с помощью бензопилы заготавливают на зиму дрова.

Самым богатым монастырем страны считают московский ставропигальный (подчиненный патриархии) Покровский монастырь, куда стекаются паломники со всей страны поклониться чудотворной иконе и мощам Матроны Московской.

При этом богатые обители часто становятся источником бизнеса для местных жителей, которые пускают паломников на постой, организуют экскурсии по местным достопримечательностям, открывают возле монастырей столовые и сувенирные лавки. Так случилось в Дивеево, в Козельске, где находится Оптина пустынь, в Печорах.

Мед, яблоки и форель

Намного сложнее финансовые дела обстоят в отдаленных монастырях, где монахам всегда приходилось искать способы заработка: им требуется не только одежда и еда, но и необходимо содержать и ремонтировать помещения, платить за свет и тепло. Вот и приходится содержать пасеки, разбивать сады и даже пахать землю.

Подобным образом всегда жила Валаамская обитель — до революции здесь была построена обширная ферма и работало 30 производств: смоляной и кожевенный заводы, гончарные мастерские, кирпичный завод и завод по изготовлению свечей.

В XXI веке у монастыря есть обширное молочное стадо, в старом здании фермы насельники Валаама открыли сыроварню, на которой по лицензии производят знаменитые итальянские сыры «Качотта», «Рикотта» и «Монастико»; на рыбных фермах монахи выращивают в год около 100 тонн форели, разводят птиц (в том числе и павлинов) и увеличивают площади монастырских садов, на которых выращивают яблоки, грецкие орехи и виноград — то есть не только обеспечивают пропитанием себя и других, но и поддерживают экономику страны.

Отдаленная женская Сретенская обитель в Бурятии находится в ста километрах от столицы республики Улан-Удэ. Местность возле монастыря оживает только в летний сезон, когда мимо на Байкал едут туристы, и поэтому 30 монахинь завели свое подсобное хозяйство, в котором держат пуховых коз. Лечебное молоко и творог идут на продажу, а из теплой шерсти и пуха насельницы монастыря вяжут шали, варежки и носки.

Богородице-Казанский мужской монастырь в селе Коробейниково (Алтайский край) тоже находится в отдалении от ближайших городов; паломники, посещающие обитель ради чудотворной иконы Богородицы, бывают здесь по праздникам. Так что здесь монахи, которые своими руками отстраивают обитель, ориентированы на изготовление сельхозпродукции: у монастыря есть около 100 Га полей и техника.

На полях насельники выращивают пшеницу, из которой потом пекут хлеб и просфоры; картофель, капусту, томаты; на монастырской ферме есть стадо молочных коров, птица. Зимой монахи тоже не сидят без дела — заготавливают дрова и пиломатериал для строительства и нужд столярной мастерской, в которой делают киоты, распятия, кресты, наличники и мебель.

Точно так же живут и многие другие большие и малые монастыри по всей русской земле. Большим подспорьем для существования обителей являются различные, в том числе и православные, ярмарки, на которых монахи могут реализовать свою продукцию — от молока и меда до ручной вышивки или искусно написанных икон.

Но несмотря на это, многие монастыри все равно нуждаются — и не только потому, что средств не хватает, но и потому, что они занимаются благотворительностью, оставляя себе лишь самое необходимое для жизни, ведь каждый, кто ушел в монахи, дает обет нестяжания.