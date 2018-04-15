Роза Сябитова рассказала, какие таблетки принимает

Известная российская сваха считает именно домашние котлеты секретными таблетками семейного счастья. По словам Розы, объявившей о начале съемок нового цикла программ «Давай Поженимся», сытый мужчина после тяжелого трудового дня уляжется на диван. Желания изменять жене, как считает Сябитова , при этом появиться не должно.

Как ни странно, подписчики Розы негативно отреагировали на такой ценный лайфхак. Многие задались вопросом, как самой свахе такой совет помог в личной жизни, если она все равно одна.

Читатели блога прокомментировали пост: «А тебе откуда знать? Ни ты, ни твоя дочь не могут удержать мужей», «Видимо, котлеты у Розы были ну очень не вкусные и у ее дочери тоже. Зачем кого-то учить, если своего примера нет?»