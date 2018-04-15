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Роза Сябитова рассказала, какие таблетки принимает
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Роза Сябитова рассказала, какие таблетки принимает 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная российская сваха считает именно домашние котлеты секретными таблетками семейного счастья. По словам Розы, объявившей о начале съемок нового цикла программ «Давай Поженимся», сытый мужчина после тяжелого трудового дня уляжется на диван. Желания изменять жене, как считает Сябитова, при этом появиться не должно.
Как ни странно, подписчики Розы негативно отреагировали на такой ценный лайфхак. Многие задались вопросом, как самой свахе такой совет помог в личной жизни, если она все равно одна.
Читатели блога прокомментировали пост: «А тебе откуда знать? Ни ты, ни твоя дочь не могут удержать мужей», «Видимо, котлеты у Розы были ну очень не вкусные и у ее дочери тоже. Зачем кого-то учить, если своего примера нет?»
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