Как некоторые мужчины устраивают свою жизнь за счет женщины 

Посредственные мужчины все чаще стали устраивать свою жизнь за счет женщин. Думаете, это невозможно впринципе? Как бы ни так! Скрытые манипуляторы встречаются все чаще — это горькая правда, подтверждение которой я видела своими глазами.
Итак, живет себе молодой человек (или уже далеко не молодой). Он ничем не выделяется среди других — такой себе среднячок. Но жить же за что-то нужно, да и в быту нужна помощь. А работать и сильно напрягаться при этом ой как не хочется! Что же остается делать? Искать себе девушку/женщину. Но не простую, а особенную. Во-первых, будет замечательно, если у нее есть квартира и ребенок (второе не обязательно). Главное, чтобы она была уверенной в том, что замужество ей не светит. И проблемы с самооценкой должны прилагаться. Такие дамы тянут все на себе — они сильные, но жутко неуверенные в себе и своей привлекательности. Сколько сейчас таких женщин? Очень и очень много. Тем более, если женщина уже в возрасте и долго живет одна. Это же просто сокровище для манипулятора!
И вот наш герой после недолгих ухаживаний обещает своей любимой скорое предложение руки и сердца и быстренько переезжает к ней. Теперь его только можно поздравить: жить он станет как в раю (женщина постарается, ведь такое счастье наконец-то нашла). 100% о работе она тоже позаботится — устроит если не она, то родители, друзья и т.д.
Если же барышня подведет, и что-то пойдет не так, как хотелось нашему принцу, то когда она спросит: «А когда же свадьба?», он легко сможет выкрутиться. Например:
— Ну вот что ты опять начинаешь? Давай сначала обживемся, быт наладим, а тогда уже и в ЗАГС…
Или:
— Вот только об этом и думаешь… Наверное, ты меня не любишь, тебе лишь бы замуж.
После этого он начнет твердить, что она все испортила, что у него была такая идея, как можно сделать предложение, а теперь у него все желание пропало… Да, именно так и бывает!
Конечно, обвиненная женщина тут же начнет «исправляться». И жизнь манипулятора становится еще более комфортной и беззаботной.
При этом он не забывает вскользь намекать, что его возлюбленная поправилась, стала хуже выглядеть, перестала его ценить и все такое прочее. И когда чаша женского терпения переполнится, он сощуриться и грозно скажет сквозь зубы: «А кому ты еще нужна кроме меня?». Женщина подумает, что и вправду никому, пострадает чуть-чуть и смирится со своим положением.
Конечно, есть вероятность, что она все-таки выставит этого негодяя за дверь, но так происходит редко. И даже если так случится, наш герой не особо расстроится, ведь одиноких, несчастных и неуверенных в себе женщин, которые привыкли тащить все на себе, еще очень и очень много…