Его жена настояла, чтобы он устроил шикарное свидание другой женщине

Моя жена настояла, чтобы я пригласил в кино и дорогой ресторан другую женщину. Она сказала, что любит меня, но знает, что та, вторая, тоже меня очень любит и сильно бы обрадовалась, если бы я провел с ней вечер.

Этой загадочной «второй женщиной» была моя мама. Около 19 лет назад она стала вдовой и жила одна, а все мое время забирала работа и семья, так что с мамой я виделся редко.

Тем вечером я позвонил ей и пригласил в кино и в ресторан. После этих слов она первым делом спросила, все ли у меня хорошо. Моя мама почему-то думает, что если ее неожиданно куда-то пригласили, то это значит, что что-то случилось.

— Я просто подумал, что мы давно не виделись. Почему бы нам не провести вечер вместе?

Она пару секунд подумала и ответила:

— Конечно, сынок, это было бы здорово.

Свидание мы назначили на пятницу. И в тот день я даже начал немножко волноваться, когда подъезжал после работы к ее дому. Когда я зашел к маме, то увидел, что она тоже переживала. Она накрутила волосы и надела платье, которое последний раз я видел на ней в день золотой свадьбы.

— Я сказала своим подругам, что сегодня с сыном иду в кино и ресторан. Они просили потом все рассказать. Даже позавидовали чуть-чуть.

Ресторан оказался очень красивым и уютным. К столику мама шла рядом со мной и держала меня под руку. В этот вечер она могла почувствовать себя настоящей леди. Я начал читать маме меню, потому что зрение не позволяло ей разглядеть маленькие буквы. Прочитав полстраницы, я поднял глаза и увидел, что мама ностальгически смотрела на меня и улыбалась.

— Когда ты был еще маленьким, я точно так же читала тебе меню, — сказала она.

За едой мы так увлеклись разговором, что опоздали на свой фильм. Когда мы уже подходили к дому, мама сказала:

— Спасибо, сынок, мне очень понравилось. Буду рада еще раз так погулять, только теперь я тебя приглашаю.

Через пару дней мама умерла из-за остановки сердца. Еще через время мне пришло письмо, в котором лежал чек из того самого ресторана и записка: «Я уже оплатила счет на двоих. Не знаю, смогу ли пойти с тобой еще раз или нет, поэтому решила сделать этот подарок вам с женой. Ты не представляешь, как много наш вечер для меня значил. Я очень люблю тебя».

Держа в руках эту записку и вытирая слезы, я понял, как важно говорить близким, что ты их любишь. Это нужно делать как можно чаще. Говорить «люблю», пока у тебя есть такая возможность. И что время, проведенное с самыми дорогими людьми бесценно.

В мире нет ничего более важного, чем семья. Цените каждую минуту, проведенную с ними. Не откладывайте встречи на потом — вы же не знаете, что может произойти завтра.