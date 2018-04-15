25 цитат Чака Паланика, возвращающих всех в реальность

Чак Паланик — первый писатель, который высмеял недостатки общества потребления и указал на недостатки «американской мечты». К нему относятся по-разному — одни люди считают культовым автором, другие — маргиналом. Расскажем немного о биографии писателя и приведем самые известные цитаты из его произведений

Паланик родился в 1962 году и жил с родителями в домике-вагончике в штате Вашингтон. Дед был украинцем. В 20 лет Чак поступает в Школу журналистики в Орегоне и заканчивает ее через 4 года. Активно стажировался на радио, позже переехал в Портленд. Там писал для местной газеты, потом стал работать механиком, но рутинная работа нисколько его не интересовала, и будущий автор «Бойцовского клуба» перешел в хоспис и начал трудиться там.

Важнейшим шагом стало вступление в Cacophony Society — общество без высоких моральных устоев, в котором участвовали разные асоциальные личности — алкоголики и хулиганы. Опыт не прошел для Паланика даром, позже писатель воплотит эту группировку в форме проекта «Разгром» в том же «Бойцовском клубе».

И только в возрасте 35 лет автор начинает заниматься писательством после посещения курсов писательского мастерства. Лектор заметил оригинальный талант Паланика и посоветовал ему продолжать. Издателям творчество Чака не понравилось — он написал два романа, которые в упор никто не замечал. Успешным его сделал Дэвид Финчер , снявший фильм по «Бойцовскому клубу».

У Паланика уникальный стиль — это тот автор, который рассчитан на немассового писателя. Многие влюбляются в прямоту, честность и детализацию тех событий, которые изображает Чак. Другие же критикуют, обзывая его литературу «сумасшедшей» и «грязной». Сам же автор говорит, что придумывает очень мало. В основе его произведений — реальные события, которые трогают читателя «на уровне внутренних органов».

Для вас — самые яркие цитаты из романов.

Люди, которые не пьют, не курят, никогда не матерятся и не говорят о сексе, вызывают у меня какие-то подозрения. Уверен, по ночам они разделывают трупы маленьких детей или еще что-то в этом роде. © Уцелевший Поколения за поколениями люди работают на ненавистных работах только для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно. © Бойцовский клуб Порой лучший способ борьбы с дерьмом — это отказ от убеждения, что ты — большая ценность. © Невидимки Искусство рождается только от горя. И никогда от радости. © Удушье Я не злой. Я просто не боюсь говорить людям жестокую и неприятную правду. Мы живем в жестоком и неприятном мире. © Удушье Наркотики, обжорство, алкоголь или секс — просто очередной способ найти покой. © Удушье Может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили. За дела, которые не довели до конца. © Колыбельная Трудно забыть боль, но еще труднее вспомнить радость. Счастье не оставляет памятных шрамов. Мирное время ничему не учит. © Дневник Никакого равенства полов нет и не может быть. Когда мужчины начнут рожать, вот тогда можно будет говорить о равенстве. © Удушье Всю свою жизнь ты пытаешься стать Богом, а потом умираешь. © Невидимки Некоторые из нас рождаются людьми. Остальные идут к этому всю жизнь. © Рэнт. Биография Бастера Кейси Самая чистая радость — злорадство. © Призраки Независимо от того, насколько сильной кажется тебе твоя любовь к человеку, когда лужа крови, струящейся из его раны, растекается по полу настолько, что едва не касается тебя, ты невольно отстраняешься. © Невидимки Мы все умрем. Цель — не жить вечно, цель — создать вещь, которая будет жить. © Дн​евник Переработка отходов и ограничение скорости движения — это полная чушь. Мне это напоминает тех курильщиков, что решают бросить курить, лежа на смертном одре. © Бойцовский клуб Пока не нашлось ничего, за что можно бороться, можно бороться и против чего-то. © Бойцовский клуб Большинство треков со смехом на телевидении было записано в начале пятидесятых. То есть почти все люди, смех которых ты слышишь, сейчас мертвы. © Колыбельная От слишком громкого комплимента бывает больнее, чем от пощечины. © Дневник После еды надо срать, однако это не означает, что еда — пустая трата времени. © Пигмей Нереальное сильнее реальности. Потому что в реальном мире совершенства не существует. Совершенно лишь то, что мы придумываем для себя. © Удушье Когда-нибудь я собираюсь жить так, чтобы делать что-то хорошее, а не просто не делать плохого. © Удушье На свете нет ничего более скучного, чем неприкрытая нагота. Хотя вообще-то есть ещё кое-что. Честность. © Невидимки Богатые люди в отличие от большинства знают: мосты не сжигают. Это транжирство! Мосты продают. © Рэнт. ​Биография Бастера Кейси Моложе, чем сегодня вечером, тебе уже не стать. © Рэнт. Биография Бастера Кейси Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует. © Призраки