Алексей Морозов: В основе нашего ремесла — высокий дилетантизм

Звезда фильма «28 панфиловцев» и сериала «Таинственная страсть» Алексей Морозов снялся в главной роли в сериале «Спецы». о новой работе он рассказал «Вечерке».

В новом проекте Пятого канала — детективном сериале «Спецы» Алексей Морозов играет роль начальника экспертно-криминалистической лаборатории МВД

— Алексей, это не снижение планки после ролей Ваксона в «Таинственной страсти» и Василия Клочкова в «28 панфиловцах»?

— Ни в коем случае. Своего Андрея Макарова из «Спецов» я ставлю в один ряд с названными вами ролями. А то, что у меня такие разные работы, — это хорошо. Самая большая опасность — оказаться в ситуации, в которую попал замечательный актер Демьяненко, сыграв Шурика. Его потом почти не снимали, говорили: ну это же Шурик! Про меня, слава богу, не говорят: ну это же Ваксон! И хорошо. Очень важно не оказаться в плену первой большой роли. Надо сейчас пробовать совсем разное. Чем я и занимаюсь.

«Спецы» — это совершенно новая для меня роль. После череды положительных героев — отвратительный сноб. Мерзкий, унижающий своих коллег. Отвратный тип, что уж говорить. Но там есть линия, связанная с его сестрой, которую убили, и он ищет убийц. И это отчасти оправдывает его поведение, которое — своего рода защита от внешней среды. Мой герой не пускает в душу никого. Я, когда смотрел готовый фильм, думал: ну, что ж за сволочь я играю! Правда, к концу истории мой Макаров преображается.

— Чем запомнились съемки?

— Тем, что шли очень тяжело. Смены доходили до 20 часов. Потому что шла борьба за качество: если сцена не получалась, дальше не шли, добивались нужного результата. А как сложно мне было с профессиональными терминами! Теперь я знаю, что такое триацетата брадикинин, АПФ-ингибиторы, статины и всякие такие вещи. Я это один раз выучил и, похоже, помнить буду всю жизнь (смеется).

— А вы себя ощущаете спецом в своей профессии?

— Как только я что-то подобное начну ощущать, я закончусь как артист. Артист не должен чувствовать себя спецом ни при каких обстоятельствах. Каких бы наград и регалий у него ни было, сколько бы главных ролей он ни сыграл. Потому что каждая роль — с нуля. Перед началом работы ты не должен знать, как к этому подступиться, как играть. Если тебе будет все понятно — считай, профессия закончилась. Вот это незнание, оно божественное. Еще Олег Даль говорил, что в основе нашего ремесла — высокий дилетантизм.

— Вы 15 лет были актером театра Европы под руководством Льва Додина , и в 2016 году отправились в свободное плавание. Оправдало себя это решение?

— Конечно, когда ты чувствуешь себя хозяином своего графика, своей жизни, когда ты можешь выбирать, что тебе играть, что не играть, это дает огромную свободу. При работе в репертуарном театре все перечисленное невозможно — просто он так устроен. Но быть постоянно зависимым от чужих решений?.. В театре (а я проработал там 15 лет) все как бы представляют, что ты можешь, что не можешь. И ты сам начинаешь в это верить и уже не пытаешься выскочить из этих рамок, из этого бульончика, в котором варишься, и в конечном итоге свариваешься, как овощ. А я вот выскочил, и стало ясно, что как актер я могу делать гораздо больше того, что делал у Додина. Хотя там тоже были главные роли, и я получил огромный опыт, за что, конечно, благодарен Льву Абрамовичу.

— Ваш сын от первого брака ходит во второй класс. Уже ясно, кто он — технарь или гуманитарий?

— Пока не очень понятно. С одной стороны, у Матвея хорошо с математикой. Чего у меня, надо сказать, совершенно не наблюдалось, я чистый гуманитарий. С другой стороны, у него определенные способности к сочинению историй. Сын умеет как-то их поворачивать, придумывать интересные сценарные ходы. Играет все роли в его сценариях, естественно, папа. И если я чуть-чуть начинаю импровизировать по ходу, он мне: «Папа, нет! Ты делаешь неправильно, здесь должно быть так, так и так!» Жесточайшая режиссерская позиция! (Смеется.) Так что у меня есть перспектива лет через двадцать оказаться с сыном на одной съемочной площадке, только командовать будет он! (Смеется.)

ДОСЬЕ

Алексей Морозов родился 16 ноября 1979 года. В 2001 году, окончив Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства, был приглашен в труппу театра Европы под руководством Льва Додина. Сыграл в 16 спектаклях, среди которых «Бесплодные усилия любви», «Повелитель мух», «Король Лир», «Ворона», «Бесы» и другие. В фильмографии актера около 10 работ, в том числе в фильмах «28 панфиловцев», «Таинственная страсть», «Григорий Р.», «Достоевский» и других.