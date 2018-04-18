Родители будущих первоклассников получили ответы на важные для них вопросы

В школе № 1355, 15 апреля состоялся клубный день под девизом «Первый раз в первый класс». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Родители и будущие первоклассники были приглашены на открытые мероприятия к педагогам, которые будут работать с первыми классами в 2018 — 2019 учебном году. Также родители смогли получить подробные ответы на интересующие вопросы от администрации школы. Среди которых были: какая будет школьная форма, примерный режим дня первоклассника, возможности внеурочной деятельности и дополнительного образования. Дети и их родители совершили увлекательную экскурсию по школе в сопровождении старшеклассников.