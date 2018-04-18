Ещё
Родители будущих первоклассников получили ответы на важные для них вопросы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители будущих первоклассников получили ответы на важные для них вопросы 

Южное Бутово 18 апреля 2018
Фото: Южное Бутово
В школе № 1355, 15 апреля состоялся клубный день под девизом «Первый раз в первый класс». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Родители и будущие первоклассники были приглашены на открытые мероприятия к педагогам, которые будут работать с первыми классами в 2018 — 2019 учебном году. Также родители смогли получить подробные ответы на интересующие вопросы от администрации школы. Среди которых были: какая будет школьная форма, примерный режим дня первоклассника, возможности внеурочной деятельности и дополнительного образования. Дети и их родители совершили увлекательную экскурсию по школе в сопровождении старшеклассников.
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти136
Бабушка смыла трусы в унитаз и что из этого вышло21
Как издевались друг над другом благородные девицы6
Соски в цветочек: новый тренд удивил всех9
В Мексике нашли монету «из будущего»103
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение