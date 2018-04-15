История из первых уст: актеры Елена Коренева и Андрей Ташков

О своем детстве, профессии и сегодняшних интересах поделились актеры с неравнодушными к их творчеству слушателями.

Заслуженный артист РФ Андрей Шатков. Фото: Оксана Анчарова

Прочитав повесть Достоевского «Записки из подполья», Андрей Ташков начал рассказывать о своем детстве. Вырос он в актерской семье. Отец — режиссер Евгений Ташков , поставил много хороших фильмов: «Приходите завтра», «Уроки французского», «Три женщины Достоевского». Мать — актриса Екатерина Савина, играла знаменитую Фросю Бурлакову в «Приходите завтра». Казалось бы, сам Бог велел с детства быть закулисным ребенком и мечтать об этом.

Когда я был маленьким, я не мечтал быть актером. Однажды, в 4-м классе в сочинении на тему «Кем быть?» я написал, что хочу стать летчиком, потому что с высоты этого полета можно будет обозревать окрестности, а когда прыгаешь с парашютом — дышать свежим воздухом. Конечно, я имел весьма приблизительные представления о том, кто такие летчики. Как правило, чем больше в мечте радужных надежд и очарования, тем больше потом будет разочарования. С одной стороны — мечтать здорово, но, с другой, как показывает мой личный опыт — не всегда наши мечты совпадают с реальностью. Как можно дальше я откладывал серьезный выбор и встречи со взрослым миром, непонятным и приближающимся как опасная черная дыра. Но в 9 классе я подошел к отцу и сказал, что хочу стать актером, — поделился Андрей Шатков.

По мнению Ташкова, в актеры идут те, кому недодали в детстве любви. Поэтому у них возникает желание компенсировать это через внимание и аплодисменты.

Елена Коренева также родилась в Москве в актерской семье. Отец Елены, Алексей Коренев , работал режиссером, снявшим советские кинохиты «Вас вызывает Таймыр», «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам». Мама Наталья Константинова начинала актрисой, а впоследствии трудилась помощником режиссера и поработала над комедиями «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Покровские ворота».

В 1982 году Елена уехала в Америку и прожила там 11 лет.

Я вышла замуж за американского гражданина, с которым мы были вместе 3 года. Я искренне хотела бросить профессию. Многие не понимали, как человек на пике успеха мог захотеть от этого отказаться. Но такое случается. Нужно сойти с поезда, чтобы увидеть в каком направлении ты движешься. У меня наступил кризис и я жаждала сменить образ своей жизни. Потом в Америке начались серьезные проблемы, меня не впускали обратно в Россию. Рано или поздно, перепробовав многое, я поняла, что я уже сформировавшийся человек-гуманитарий артистического склада, которому бесконечно хочется самовыражаться. В Калифорнии моя подруга предложила мне сходить в местную актерскую студию, чтобы посмотреть, как там преподают. Я пришла туда и записалась в студию на обучение. Рассказав об этом подруге, она с удивлением заявила мне: «Коренева, какая же ты сумасшедшая. Ты известная актриса в России. Я сказала посмотреть, как там преподают, чтобы ты стала преподавателем, а ты пошла заниматься». Так 6 месяцев я прозанималась в калифорнийской актерской студии, это был совершенно иной принцип обучения, который очень пригодился мне в дальнейшем. После, я поняла, что нужно возвращаться в профессию, — рассказала Елена Коренева.