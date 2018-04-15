«Ты работаешь пока есть вдохновение, и это может длиться сутками…» — София Принц

Когда мы увидели в инстаграм релиз нового сингла «Розовые облака» певицы София Принц, то просто не смогли пройти мимо. Ролик такой же сладкий и вкусный как. Мы встретились с певицей и взяли большое интервью. Уверены, не пройдет и полгода и София возьмет первые строчки чартов:

Popcake: Расскажите про свой псевдоним, как родилась фамилия «Принц»?

София: Спасибо большое, мне очень приятно, что вы считаете «Принц» псевдонимом, но на самом деле это и есть моя настоящая фамилия. Меня часто спрашивали еще до того, как я стала публичной, о происхождении моей фамилии, и многие думают, что она не настоящая. Но это не так. Я не встречала в нашем шоу-бизнесе кого-то с созвучной фамилий или псевдонимом. Так что я решила не ломать голову и оставила всё без изменений.

Popcake: Судя по вашему официальному сайту, вы очень многосторонняя личность, к какому направлению сейчас больше всего тяготеете?

София: Я и правда очень многосторонняя личность, как вы заметили. Уже много лет я служу в театре. У меня два образование, второе — как раз актерское. Однако музыку считаю первостепенной. Она моя жизнь. Я автор, исполнитель, композитор. Это невероятное счастье — осознавать что мои песни живут. Я создаю композицию, и она кому-то нравится — это значит, что кто-то разделяет мою точку зрения, мои мысли. Когда коллеги берут мои творения для своего репертуара, когда они приносят удовольствие слушателю, что может быть важнее и приятнее для артиста. Popcake: Когда вы впервые вышли на сцену? Вспомните этот момент.

София: Конечно, я помню этот момент. Я участвовала в детском певческом конкурсе, мне было лет. Безумно волновалась, но всё прошло гладко. Ещё помню мини-концерт — экзамен по фортепиано. Тогда я была совсем маленькой, очень волновалась и стеснялась. Специально для концерта мне купили новые туфли, а когда я поднималась на сцену, у меня застрял каблук где-то между ступенями, туфель слетел и мне пришлось его вытаскивать. В зале начали хихикать, и я это заметила. Не знаю, как я смогла отыграть после этого программу, тогда для меня это была настоящая трагедия, я была очень ранимым ребёнком.

Popcake: Охарактеризуйте вашего слушателя?

София: Ох, это достаточно сложно сделать. Как я уже рассказала вам, у меня неоднозначная музыка, очень разносторонняя. Такой же и слушатель —разный. Мне очень часто пишут совершенно разные по возрасту и образу жизни люди. Они просят написать что-то для свих мам и пап. Мужчины просят сочинить стихи для своих жён. Они вдохновляются моим творчеством и наполняются любовью, которую потом дарят своим близким. Для меня это очень ценно и важно. Я читаю все письма лично и стараюсь по возможности отвечать на них. Popcake: Как вы пришли в профессию?

София: Я достаточно давно уже служу в театре. В какой-то момент я начала писать музыку к спектаклям, сначала один раз, потом два, и как говорится, понеслась. Меня было уже не остановить. Вслед за музыкой пошли стихи и тексты к песням. Зритель реагировал более, чем положительно. Я и представить не могла что найду такой отклик в их сердцах. Меня благодарили после спектаклей. Потом начали говорить, что хотели бы меня видеть сольной исполнительницей. Именно поддержка зрителя помогла мне решиться и начать сольную карьеру автора исполнителя. Popcake: У вас очень красивый клип «Без тебя», где его снимали? Можете немного рассказать о самом процессе? Наверняка, есть какие-то интересные истории со съёмочной площадки?

София: Спасибо большое, мне приятно, что вы оценили работу. Съемка проходила на прекрасном острове Парос в Греции. Мы тщательно подошли к выбору этого места, и пришли потому что локации там безумно красивые. Мы совместили приятное с полезным: работу и отдых. Как и любые съёмки под палящим солнцем, простыми они не были: приходилось снимать именно в самый пиковый момент, потому что нам нужно было именно естественное палящее солнце. Я работала с прекрасным партнером, нам было очень комфортно: понимали режиссера с полу-слова. Уже после съёмок я вместе со своей семьей осталась на несколько дней отдохнуть на острове. Обязательно вернусь туда еще раз.

Popcake: Можете поделиться вашим распорядком дня?

София: Мой распорядок ничем не отличается от распорядка других артистов. Его попросту нет. Ты работаешь пока есть вдохновение, и это может длиться сутками. Могу лечь спать в утра, и встать в. Мой график усугубляется тем, что с утра часто ставят репетиции в театре. Тяжело когда вечером ты с музыкантами работаешь до ночи, а с утра пораньше у тебя прогон в театре. Когда ко всему этому плюсуются еще и съёмки, это вообще отдельная тема. Если тебя по-хорошему прёт от твоего дела, то сутки могут длиться бесконечно, и ты будешь получать от этого неимоверный кайф, как я. Popcake: У вас есть композиции на английском языке, вы планируете развиваться в Америке или Европе?

София: Пока у меня нет четкой задачи выйти на европейский или американский рынок. Да, у меня есть треки на английском, считаю этот язык очень мелодичным. Сейчас я работаю над одной композицией, получается грустная, глубокая песня с необычным текстом, как я люблю. Больше наверное саундтрек, чем поп. Мне бы хотелось получить призвание и за границей, но пока что это не самоцель. Popcake: Какие у вас планы на ближайшее творческое будущее?

София: Работать, работать и еще раз работать. Написать новые хиты. Потом отправиться с ними в гастрольный тур. А после него отдохнуть на море и устроить себе выходной-мечты, о котором я говорила выше. Я только закончила съемки своего нового клипа на песни «Розовые облака». Снимал мне ролик прекрасный режиссер, поработавший уже с огромным количеством наши звезд и сделавший много крутых клипов — Юджин. Мне было очень комфортно с ним работать, надеюсь вам клип тоже понравится. Совсем скоро мы его представим.