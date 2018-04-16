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Бабушка сделала книгу из шуток Сети
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Бабушка сделала книгу из шуток Сети 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сценарист сериала «Город хищниц» Кевин Бигель (Kevin Biegel) опубликовал фотографии необычной книги, которую создала его бабушка. Пост появился на его странице в Twitter.
«Моя бабушка печатает каждую шутку, которую получает по электронной почте, и вклеивает их в книгу», — написал Бигель. Судя по снимкам, издание его пожилой родственницы получило название E-mail humor («Юмор электронной почты»). Наименование написано от руки.
Многие из распечатанных шуток затрагивают возраст. «Фрустрация — это искать свои очки без своих очков», — говорится в книге. Кроме того, бабушка оценила несколько острот про презервативы и половые органы.
В комментариях пользователи назвали бабушку замечательной, а также похвалили ее за изобретательность. Один из подписчиков Бигеля рассказал, что его мать также любит распечатывать целые цепочки писем с электронной почты.
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