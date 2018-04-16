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Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
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Женщина, которая упала с 10 километров и выжила 

Don't Panic 56 минут назад
Кто-то ломает ногу на ровном месте, а кто-то выживает после падения с 10 километров. Знакомьтесь: Весна Вулович — первая в мире летающая (буквально) стюардесса, установившая рекорд после взрыва. 22 января 1972 году жизнь 22-летней стюардессы Весны изменилась навсегда.
Администрация «Югославских авиалиний» по ошибки назначила ее на рейс Стокгольм-Белград, которому суждено было войти в историю. На высоте в 10 километров в багажном отсеке лайнера взорвалось самодельное устройство из пластида. Самолет развалился в мгновение ока, погибли все, кроме Весны.
Громкий взрыв, очень яркий свет и невыносимый холод — вот и все, что я помню о той катастрофе — Весна Вулович.
Руки, ноги, ребра и несколько позвонков — для человека, рухнувшего с высоты 10 160 метров Вулович отделалась очень легко.
dnpmag
Восстановительный период занял почти пять лет. В той катастрофе Вулович спаслась благодаря удаче и пройденным курсам стюардесс, где в числе прочего рассказывают, как выжить при падении с нескольких километров.
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