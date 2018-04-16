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С кем тусуется Джастин Бибер?
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С кем тусуется Джастин Бибер? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Джастин Бибер (23) может похвастаться длинным списком бывших возлюбленных с Селеной Гомес (25) во главе. А вот друзей у певца не так много: Ашер (39) (который и сделал в свое время из него звезду), его менеджер Скутер Браун (36), рэпер Soulja Boy (27) и самый многообещающий певец Америки Post Malone (22).
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Бибер выложил в Instagram фото, на котором он тусуется с Остином (настоящее имя Post Malone) и подписал его: «Отличное завершение прекрасного дня. Горжусь тобой, брат. Люблю тебя, Пости, сделаю для тебя все. P. S. Быстро посмотрите на перчатку в стиле Майкла Джексона».
Post Malone, если ты не в курсе, выстрелил в 2015 году, когда выпустил песню White Iverson, а в следующем году уже выступал у Джастина на разогреве.
https://www.youtube.com/watch?v=SLsTskih7_I  Остину пророчили славу «певца одного хита», но его дебютный альбом стал платиновым, а следующий хит Rockstar взорвал все мировые чарты.
https://www.youtube.com/watch?v=4GFAZBKZVJY
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/s-kem-tusuetsya-dzhastin-biber/
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