Дайджест Mojo Media #47

Пока мир сходит с ума от болезней, выдуманных им же самим, где-то в бескрайних степях Кубанщины райским островком трудится одна солидная редакция. Каждую неделю они выпускают подкасты, два журнала — мужской и женский, чтобы тебе было чем себя развлечь. И каждый понедельник она предлагает бросить один взгляд назад на лучшие материалы прошлой недели, прежде чем начать знакомство с новыми.

BroDude

Почему мы постоянно боремся друг с другом, и как прервать эту череду ненужных сражений: На протяжении всего существования человечества люди предпочитают худому миру добрую войну. Кто-то убивает в самом конкретном смысле, а кто-то портит свои и чужие нервы в межличностных конфликтах. Постоянная борьба за интересы, убеждения или территорию сформировала шаблон: если что-то идет не по моему плану, то конфликт и агрессия помогут решить эту проблему. Попытаемся объяснить, почему эта мысль еще бредовее, чем заводить детей после восьмидесяти. 5 советов стоицизма для современной жизни: Философия стоицизма пользуется большим уважением еще со времен Сенеки и Эпиктета. Поэтому будет не лишним вспомнить о пяти основных мыслях стоицизма, тем более что многие современные стоики про них не знают. Как и зачем писать хайку: Если ты думаешь, что хайку (то, что большинство называет словом «хокку») — это кастрированное четверостишие без смысла, то ты глубоко ошибаешься. Возможно, они изменят твою жизнь. Ну да ладно. Как сказал японский поэт: «Сопли из носа По лику мусолить не будем. Читаем статью».

Идеальное количество людей для любой компании: Если твоя цель — создать коллектив, объединенный дружбой и способный продуктивно действовать, то самое важное — подобрать нужное количество человек. А сколько это? Три? Пятнадцать? Мы не только назовем число, но и логично объясним, почему именно оно. Полезно прочитать всем, кто хочет дружить и работать.

Heroine

Как я работаю судоводителем на теплоходе: Очень сложно представить себе девушку за штурвалом теплохода. Не потому, что представительницам слабого пола нельзя доверить столь ответственное задание — просто они сами неохотно идут на флот. Но Александра Хохлова не испугалась, поэтому предлагаем познакомиться с историей девушки, которая опровергла теорию о том, что флот не для нежных женских рук. Путешествие вдвоем: 6 проблем, с которыми ты столкнешься: Нельзя считать, что ты знаешь своего партнера, пока вы не сделали вместе несколько вещей: поругались, напились и попутешествовали. Но мы остановимся на последнем пункте, ибо он особенно чреват неприятными неожиданностями, каким бы привлекательным и романтичным он ни казался. Но даже эти проблемы можно предотвратить и решить.

Почему недолюбленные родителями девушки выбирают не тех мужчин: Почему женщины с мазохистским упорством выбирают разрушительные отношения? Всему виной родители. Спорная тема, которая раскроет суть проблемы. А если ты задашься вопросом: «И что же делать?», то все очень просто: повзрослеть.

Подкасты

«Работник месяца» Таксисты, как известно, очень любят поговорить. И неважно где: за рулем или в нашей уютной радиорубке. В этом выпуске грандмастер руля раскрыл всю подноготную своего нелегкого труда, дал подробную классификацию пассажирам и запугал забастовкой таксистов.

«Дикие утки» Таксистов много не бывает. Тем более если человек хороший, то почему бы его не позвать к нам еще раз. Ходят слухи, что он доезжает до дома с первого раза, не перезванивая и не спрашивая, как проехать. И вдобавок не берет деньги за простой, если встал за километр от дома. У таксиста всегда полно историй про странных клиентов, которые то машину портят, то за закладками ездят. Ими он и поделится.

«Ребята, мы потрахались» Нужно ли благодарить бывших за отношения? Как это делать? Достаточно «спасибо» среди ночи по пьяни, или обязательно набираться смелости и делать это на трезвую голову? И что делать, если мужики не обращают внимания? Так много вопросов, и на все есть ответы.

«Мы в этом живем» Взрослые люди с высшими образованиями сидят и обсуждают, как кокаин мог залететь в сумку, цыганского мэра и конфуз французского мэра. Весело, задорно, обаятельно. Впрочем, как и всегда.

Чаты на всякий случай

Мы не знаем, чем закончится вся эта байда с Telegram. Решение суда вынесено, но он все еще работает и, судя по всему, худо-бедно будет продолжать свой жизненный путь на территории РФ. Поэтому мы осмелимся предложить тебе вступить в наши чаты. Может быть, напоследок, зато с людьми хорошими познакомишься. Любителям подкастов следует присоединиться к MojoPodcasts, любителям поговорить обо всем — к MojoOpen. А лучше — к обоим сразу.