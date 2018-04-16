Селфи на набережной, горящие кроссовки и торт для пса: подглядываем в архангельские инстаграмы 

Понедельник создан для того, чтобы вспоминать, как здорово было на выходных. Мы решили посмотреть, чем жители Архангельска занимались в субботу и воскресенье. Многие гуляли, фотографировались на набережной и радовались приходу весны. Кто-то отрывался на концертах (например, плясал под Ольгу Бузову или Элджея), некоторые же занимались чем-то странным. Например, жгли кроссовки. Да чего говорить? Смотрите сами!
Дримке — 4 года! 🍖. Наконец-то, подарили что-то, кроме картошки! 😄 Принимаем поздравления! 🐕. #дримстаграм #архангельск #arkhangelsk Публикация от ПАВЕЛ МЕЛЕШКИН ➖ Ведущий (@pavelmeleshkin) 15 Апр 2018 в 3:23 PDT Весна🌸💕 Публикация от 🌿зови меня Ҝсюша🌿 (@ksenyya_ks) 15 Апр 2018 в 1:08 PDT Весна где-то рядом Публикация от Екатерина Шабанова (@ekaterinaandreevna83) 15 Апр 2018 в 9:24 PDT Архангельск! Просто не верится🙏🏻 Давно таких крутых эмоций не получала! Оля, ты просто космос @buzova86 😍 Твоя энергетика просто по полной заряжает всех👌🏻 Ты просто не представляешь как много людей ты осчастливила своим приездом ☝🏻 Спасибо тебе за шикарный концерт, офигенные эмоции, за искренность, открытость и душевность-это именно те качества, которых не хватает в нашем мире😌 Спасибо зато что настоящая🙏🏻 Надеюсь у тебя останутся только приятные воспоминания о нашем городе❤️ Почаще к нам приезжай и мы ждём твоего сюрприза, умеешь ты заинтриговать😀👌🏻😍 И помни:ТВОИ ЛЮДИ ВСЕГДА С ТОБОЙ!🙏🏻 #russia#buzova#buzovateam#архангельск#воронеж#buzova86#ольгабузова#followmeto#followmeplease#follow4likes#северодвинск#калининград#москва#питер#moscow#подписчики#кострома#белгород#беларусь#spb#msk#владивосток#казахстан#алматы#украина#казань#тюмень#music#музыка#бузова Публикация от 💫Viktoria Zhuravlyova💫 (@zhuravlika) 14 Апр 2018 в 11:08 PDT 🕊 Публикация от Arisha👸🏼👋🏼 (@titovaari) 14 Апр 2018 в 12:41 PDT Публикация от Павел (@_.asshole. _) 15 Апр 2018 в 7:23 PDT