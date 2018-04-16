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Селфи на набережной, горящие кроссовки и торт для пса: подглядываем в архангельские инстаграмы
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Селфи на набережной, горящие кроссовки и торт для пса: подглядываем в архангельские инстаграмы 

29.ru 38 минут назад
Фото: 29.ru
Понедельник создан для того, чтобы вспоминать, как здорово было на выходных. Мы решили посмотреть, чем жители Архангельска занимались в субботу и воскресенье. Многие гуляли, фотографировались на набережной и радовались приходу весны. Кто-то отрывался на концертах (например, плясал под Ольгу Бузову или Элджея), некоторые же занимались чем-то странным. Например, жгли кроссовки. Да чего говорить? Смотрите сами!
Дримке — 4 года! 🍖. Наконец-то, подарили что-то, кроме картошки! 😄 Принимаем поздравления! 🐕. #дримстаграм #архангельск #arkhangelsk Публикация от ПАВЕЛ МЕЛЕШКИН ➖ Ведущий (@pavelmeleshkin) 15 Апр 2018 в 3:23 PDT  Весна🌸💕 Публикация от 🌿зови меня Ҝсюша🌿 (@ksenyya_ks) 15 Апр 2018 в 1:08 PDT  Весна где-то рядом Публикация от Екатерина Шабанова (@ekaterinaandreevna83) 15 Апр 2018 в 9:24 PDT  Архангельск! Просто не верится🙏🏻 Давно таких крутых эмоций не получала! Оля, ты просто космос @buzova86 😍 Твоя энергетика просто по полной заряжает всех👌🏻 Ты просто не представляешь как много людей ты осчастливила своим приездом ☝🏻 Спасибо тебе за шикарный концерт, офигенные эмоции, за искренность, открытость и душевность-это именно те качества, которых не хватает в нашем мире😌 Спасибо зато что настоящая🙏🏻 Надеюсь у тебя останутся только приятные воспоминания о нашем городе❤️ Почаще к нам приезжай и мы ждём твоего сюрприза, умеешь ты заинтриговать😀👌🏻😍 И помни:ТВОИ ЛЮДИ ВСЕГДА С ТОБОЙ!🙏🏻 #russia#buzova#buzovateam#архангельск#воронеж#buzova86#ольгабузова#followmeto#followmeplease#follow4likes#северодвинск#калининград#москва#питер#moscow#подписчики#кострома#белгород#беларусь#spb#msk#владивосток#казахстан#алматы#украина#казань#тюмень#music#музыка#бузова Публикация от 💫Viktoria Zhuravlyova💫 (@zhuravlika) 14 Апр 2018 в 11:08 PDT  🕊 Публикация от Arisha👸🏼👋🏼 (@titovaari) 14 Апр 2018 в 12:41 PDT  Публикация от Павел (@_.asshole. _) 15 Апр 2018 в 7:23 PDT
29.ru: последние новости
Диплом — на полку: история архангелогородки, которая ушла из солидной профессии ради «спасения мира» Мы слегка «крэйзи»: семья вернулась в Архангельск из Питера, чтобы открыть «деревянный» бизнес «Порядочный карманник»: вор рассказал, как уберечь свой бумажник
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