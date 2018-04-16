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Пащенко: я левша, но стреляю с правой руки и правого глаза
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Пащенко: я левша, но стреляю с правой руки и правого глаза 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Пётр Пащенко рассказал, каково ему быть биатлонистом-левшой. В общем зачёте Кубка IBU минувшего сезона он занял третье место. «Есть момент, о котором мне говорят близкие, в том числе отец. Он у меня очень хорошо стреляет и разбирается в этих делах. Он мне постоянно напоминает и говорит: „Тебе нужно начать стрелять с левой руки“. Я сам понимаю, что это невозможно в нашей стране, кто будет со мной заниматься? Я стреляю с правой руки. И с правого глаза, хотя ведущее всё у меня левое. Я очень много что-то делаю правой рукой, я пишу правой рукой, работаю с оружием правой и так далее. Потихоньку у меня всё начало смещаться в правую сторону, это полушарие начало сильно развиваться. Сейчас я не вижу особого смысла что-то менять. Хотя, возможно, стоит попробовать. Потому что в момент, когда стрелковая форма уходит, у меня длительный период, когда всё собирается в единое целое. Бывают периоды, когда я понимаю, что у меня не готов палец, и я ничего не могу с собой сделать. Потом проходит месяц, и я могу очень хорошо работать на соревнованиях. У других спортсменов тоже такое бывает, но не так ярко выражено», — в частности, сказал Пащенко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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