Маэстро, музыку, или Почему танцевать — полезно для психического здоровья

Танец — один из самых древних и очевидных способов передать свои чувства, будь то радость, горе, отчаяние или наивысшая степень счастья. С помощью «физики» можно повлиять и на душевное состояние — именно так работает танцевальная терапия. О том, чем и как может быть полезен танец в вопросах душевного равновесия, корреспондент РИА Новости поговорил с актрисой театра и кино, автором проекта «Я танцую по Москве» Ириной Горбачевой и психологом Романом Ляховичем.

Три уровня проблемы

Идея танцевально-двигательной терапии отталкивается от того, что принято считать, что любая проблема существует в трех ипостасях — в мыслях, эмоциях и теле.

"Есть проблема у человека, она находит отражение и в теле в виде телесных зажимов, блоков, и в эмоциях. Если работать с этими зажимами и блоками в танце, то могут появиться эмоции, связанные с этими зажимами, и в сознании, мысли. За этой проблемой стоят убеждения, история, которую хранит в себе тело", — объясняет психолог.

Музыка и танец позволяют пережить эту эмоцию, понаблюдать за собой или вступить в коммуникацию с другими — таким образом раскрыться, получить новое знание о себе и решить проблему.

Танцевальная терапия может существовать в разных форматах: незнакомцы на улице или индивидуальное занятие с терапевтом в закрытом помещении, это зависит от потребности того, кто решил танцем себе помочь.

"Танцевальная терапия помогает быть более открытым, смелым в выражении своих чувств, быть более искренним к себе, людям. Через тело легче входить в свое самое сокровенное, именно оттуда черпать какие-то силы, ресурсы. Это возможность выразить все, что происходит, выразить накопившиеся эмоции, интеллектуально разгрузиться, телесно раскрепоститься. Часто танцевально-двигательная терапия используется как профилактика профессионального выгорания", — объясняет психолог.

Я танцую по Москве

"Я танцую по Москве" — авторский проект актрисы театра и кино Ирины Горбачевой, в котором может принять участие любой желающий совершенно бесплатно, достаточно только зарегистрироваться. Маэстро, музыку! Или почему танцевать — полезно для психического здоровья

90-минутные сессии проходят в парках Москвы под руководством самой Ирины. Участникам выдают беспроводные наушники, через которые транслируется общий музыкальный ряд с серией различных заданий — их нужно выполнять в течение всей танцевальной встречи.

"Задача — отключить все лишние мысли, оценку себя. Как только ты это делаешь, тебе становится проще, потому что ты перестаешь думать о том, кто на тебя смотрит, как ты выглядишь, что о тебе думают. Ты просто слышишь музыку, выключаешь все текущие проблемы и танцуешь", — делится Ирина.

Танцевальные сессии Ирины, безусловно, отличаются от того, что принято считать классической танцевальной терапией — участники не обсуждают пережитое, не делятся своими переживаниями и проблемами, они просто собираются вместе и танцуют на глазах у прохожих. Для многих это действительно вызов — каково это, выйти на улицу и на глазах у всех открыться, отключить мозг и отпустить себя?

Естественная история

Проект Ирины появился неслучайно. Актриса сама любит танцевать ‒ в своих видео-скетчах, на сцене театра и в обычной жизни. Было закономерно, что рано или поздно Ира и танцы выйдут на новый уровень отношений.

"Я все время была тем ребенком, который постоянно танцует. Бабушки попросили во дворе потанцевать, Ира потанцевала, ей хлопают, а она танцует. Для меня танец изначально какая-то естественная история", — рассказывает Ирина.

Но так не у всех. Действительно, как часто мы танцуем? Вечер пятницы в баре, на дне рождения подруги или только постукиваем ногой в ритм любимой песни в наушниках?

"Я часто чувствую необходимость потанцевать. Мне видится жизненно необходимым ходить танцевать и посещать концерты с любимой музыкой, когда все вместе в общем потоке получают удовольствие, прыгают, отрываются. Для меня танец — некое освобождение через импровизацию и мышечное, и эмоциональное", — говорит Ирина.

Другое отличие от терапевтических сеансов, по мнению Ирины, в том, что участникам приходится коммуницировать не только друг с другом, но и с внешним миром. Участники проекта не просто танцуют, а выполняют абсолютно разные задания: например, поприветствовать идущих навстречу людей, пожать кому-то руку или даже потанцевать с прохожими. Объединенные одним настроением и одной целью — забыть про повседневные заботы ‒ участники стараются это сделать и отключают в своем сознании барьеры, возведенные рабочими днями и бытом.

"Реакция у окружающих, безусловно, разная — и это тоже плюс. Не дать негативной энергии попасть в тебя — тоже большой успех", — считает Ирина.

"На наши сессии приходят абсолютно разные люди. Есть очень закрытые участники, которым просто жизненно необходимо сбросить с себя барьеры. Есть и те, для кого интересно просто потанцевать с Ириной Горбачевой. Каждая наша встреча начинается с разминки, затем мы знакомимся все лично и уже только после этого надеваем наушники и отправляемся по маршруту. За 90 минут времени мы успеваем почувствовать друг друга и становимся одним организмом, нацеленным на положительные эмоции", — рассказывает Ирина.

Я не умею танцевать

Проект «Я танцую по Москве» не для профессиональных танцоров. От участников никто не ожидает виртуозного владения своим телом, каждый двигается так, как умеет и как чувствует.

"Мы собираемся не для того, чтобы демонстрировать друг перед другом мастерство владения тем или иным стилем танца. Мы собираемся для того, чтобы помочь друг другу хоть немного, но раскрепоститься. Для кого-то взмах рукой прилюдно — это уже подвиг, а для кого-то барьер с миром в чем-то другом. Все очень индивидуально и правильного рецепта нет", — говорит Ирина.

Абсолютно не секрет, что все проблемы — у нас в голове, и задача проекта, как ее видит автор, — помочь понять, направить и разобраться, а не научить танцевать.

"Я настолько переполнена эмоциями, что у меня глаза слезятся! Ребята, вы делаете очень важное и нужное дело. Вы даете взрослым почувствовать себя детьми, отпустить проблемы, зажимы, перестать думать о том, что скажут другие. Когда ты с закрытыми глазами держишь за руки незнакомых людей, подпевая «Отпетым мошенникам», когда слэмишься под «Нирвану», выплескивая агрессию, когда танцуя, разводишь руки в стороны и кричишь ‘It's my life!', и все это происходит в многолюдном парке, под взгляды, полные удивления, непонимания и восторга, в этот момент ты понимаешь, что нет ничего плохого или постыдного в том, чтобы быть собой, петь, танцевать, радоваться, просто жить здесь и сейчас! Хочется обнять каждого человека, весь мир", ‒ отзыв одного из участников танцевальной терапии Ирины Горбачевой. Маэстро, музыку! Или почему танцевать — полезно для психического здоровья

"Любые проблемы, все болезни, все зажимы — все от головы. Если ты умрешь, твоему телу будет абсолютно все равно, как ты выглядишь, оно неспособно само себя оценивать, поэтому оценивает только наше сознание, наш ум. Это абсолютно психологическая история, нет задачи научить людей танцевать или научить людей танцевать классно", — объясняет Ирина.

Танцующий психолог

"Идея проекта пришла мне в Париже, где у меня было свободное время, и я просто решила потанцевать по городу. Это оказалось непросто даже для меня, хоть я никогда и не отличалась какой-то стеснительностью. Отключить оценку того, как на тебя смотрят люди и что они о тебе думают, непросто. Но когда тебе это удается, ты получаешь огромное удовольствие", — делится Ирина.

После этого Ирина подумала о том, что было бы здорово устроить «танцы в городе» и у себя, в Москве. Маэстро, музыку! Или почему танцевать — полезно для психического здоровья

"Во всероссийском лагере «Смена», где у меня было интервью для детей одной из смен, мне задали вопрос: «Какие у вас сейчас есть мечты?» И тут я поняла, что это ступор. Стало очевидно, что в какой-то момент жизни я просто перестала мечтать. Я с трудом назвала несколько своих больших желаний, и среди прочих прозвучало: «Хотелось бы, наверное, быть танцующим психологом». Собственно, после этой поездки идея окончательно закрепилась и была реализована мною и моей командой, — рассказывает Ирина.

Перед официальным запуском проекта «Я танцую по Москве» Ирина и ее команда провели тестовую версию для своих друзей и знакомых. «Это было важно, чтобы понять насколько мы готовы и что стоит изменить, улучшить или возможно даже исключить из программы, ‒ вспоминает Ирина. ‒ Тестовая версия, безусловно, была очень волнительной, и она еще раз подтвердила нашу уверенность и намерение делать проект».

В начале апреля проект отметил первый день рождения.

"Мы рады, что проект получил жизнь и развитие. В 2017 году мы провели 10 танцевальных сессий в разных парках Москвы и Санкт-Петербурга, провели зимнюю историю под названием «Тихая вечеринка». Безусловно, мы не смогли потанцевать со всеми желающими, но скоро откроем новый сезон, а это значит, что многие, кто хотел принять участие, смогут это сделать", — говорит Ирина.

Заделы на будущее

В планах Ирины — заразить любовью и даже потребностью в танце как можно больше городов нашей страны, сделать занятия чаще. Ведь очевидно, что после одной сессии ждать глобальных перемен не стоит, но даже такая встреча может стать хорошим толчком в правильном направлении.

"Я не верю в то, что за один раз, за полтора часа человек отбросит все лишнее, раскрепостится, но он может ощутить что-то, к чему бы ему хотелось прийти, к определенному уровню открытости, которую почувствовал, и затем взращивать это в себе и укреплять, — делится Ирина.

В ближайшее время откроется новый сезон проекта, в планах на его первую половину — провести танцевальные сессии в разных городах России.

"Пять-шесть городов — это наша задача минимум на этот год, но какие это будут города и когда все случится — пусть пока останется секретом. Скоро все узнаете", — заключает Ирина.