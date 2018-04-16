Что будет, если вы потеряете бизнес? Отвечают известные предприниматели 

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Можете представить себе, как инвестор и миллиардер Марк Кьюбан готовит вам коктейль в баре? На самом деле это не такая уж безумная идея. «Ночью я бы работал барменом, а днем занимался продажами», — сообщил Кьюбан в подкасте How I Built This.
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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс готов заняться искусственным интеллектом. «Современные работы в области искусственного интеллекта находятся на выдающемся уровне, — сказал он. — Эта область станет феноменом, и я бы хотел посвятить ей карьеру всей своей жизни».
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Инвестор Уоррен Баффет готов последовать примеру своего друга, но по-прежнему заниматься своим любимым делом — инвестициями. «Мне было весело им заниматься в двадцать и тридцать лет. Сейчас мне 86 и мне по-прежнему интересно, — сказал он. — Если бы я занимался чем-то другим, это было бы ошибкой».
Барбара Коркоран
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Предпринимательнице и инвестору Барбаре Коркоран по душе идея Марка Кьюбана — она готова поработать официанткой. Но почему? «На этой работе ты узнаешь больше, чем на какой-либо другой, а я попробовала самые разные профессии, — объяснила она. — Когда ты работаешь официанткой, у тебя есть своя территория, за которую ты отвечаешь. У тебя есть свой столик и касса. Тут нужно наполнить сахарницу, там добавить кетчупа».
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Если терять все, так делать это с размахом, считает Брэнсон. «Я обязательно сделаю из этого самый зрелищный и невероятный провал в истории», — написал предприниматель в своей книге Finding My Virginity. После этого глава Virgin Group собирается «изучить все свои записи и найти там лучшие позабытые идеи, за которые можно будет взяться».
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