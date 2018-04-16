Как разработать свой скрытый творческий гений

Каждый второй считает себя творческим человеком, каждый третий мечтает зарабатывать этим деньги, но получается только у каждого шестого. Почему? Кому-то не хватает таланта, кому-то — усидчивости, кому-то — терпения и уверенности. А ведь на самом деле никакой проблемы нет. Нужно просто запастись терпением и пробудить своего дремлющего гения. Методы просты, как бумага — было бы желание. Только никому их не показывай, иначе все станут творцами, а заводы опять начнут пустовать.

1. Дай добро на мусор

В любом творческом начинании ты должен дать самому себе добро на мусор — весь тот хлам, который не войдет в конечный вариант. Обычно он раздражает творца, но, как говорится, все познается в сравнении. Он дает понять, за что могут заплатить деньги, а за что — посадить. Иногда приходится написать 4 листа, чтобы обнаружить одно хорошее предложение во втором абзаце третьей страницы. Хлама всегда больше, но это только делает результат ценнее. Все, как в добыче золота: нужно перерыть горы ила, камней и грязи, чтобы найти крупинку. Если ты дашь музе свободу и позволишь потоку вдохновения струей от брандспойта ворваться в твой мозг, то подобных золотых крупинок и находок будет больше.

2. Придерживайся расписания

Чтобы раскрывать и развивать свой талант, необходимо работать последовательно, согласно составленному ранее плану. И не нужно говорить, что творчество не терпит расписания. Для того чтобы написать книгу или картину, нужно не столько вдохновение, сколько усидчивость. А еще нужна постоянная практика, потому что это единственный способ написать бестселлер. Нужно не теоретизировать на публику и рассказывать, какое дерьмо — все успешные и популярные люди, а работать и практиковаться. Нужно брать в руки гитару, бить пальцами по клавиатуре, страдать и работать. Даже если нет настроения и сил. Хочешь развиваться — не оставляй себе выбора.

3. Доведи до конца

Закончи что-нибудь. Что угодно. Не надо исследовать, планировать — просто закончи. Неважно, насколько хорошо или плохо получилось. В первую очередь это нужно для того, чтобы показать самому себе, что у тебя есть все для нормальной работы. Не нужно ждать и докупать — можно просто работать. Не существует художников, спортсменов, предпринимателей или ученых, которые прославились, сделав свою работу наполовину. Увы, все без исключения предпочитают работать языком, нежели головой или руками. Еще бы, ведь так проще, и на словах любая работа выглядит краше, чем в жизни. Хватит обсуждать — пора уже что-то сделать!

4. Перестань судить себя

Каждый мечтает создать что-то великое: писатели — о своем «Мастере и Маргарите», художники — о новой «Джоконде», которая пронесет их имя сквозь века. Увы, большинство сходит с дистанции и повторяет творческий путь популярной данс-поп-группы 90-х. Не только потому, что таланта хватает на посредственность — чаще из-за причин, связанных с созиданием лишь косвенно.

Например, все в одночасье становятся хорошими критиками и специалистами. Никак себя не проявили, но критикуют как взрослые, не стесняясь находить изъяны даже у мастеров. Но в нашей ситуации гораздо хуже то, что они начинают судить свое творчество, причем довольно предвзято. Достаточно поработать полгода и собрать портфолио из 20 работ, из которых только две увидели свет, чтобы впасть в депрессию. Почему в депрессию? Ну хотя бы потому, что время прошло, а ты до сих пор не популярен и получаешь за свой талант не так много, как хочется. Самокритика полезна, но ты не должен после нее разочаровываться в ремесле и чувствовать себя дилетантом. После этого творить не хочется, и многие зарывают талант в кошачий лоток. Конечно, обидно, что твое творение не так замечательно, как ты надеялся, или что ты прогрессируешь не так сильно, как хотелось бы. Но твое недовольство собой не должно мешать работе. Относись ко всему проще, с юмором, не стесняйся смеяться над своими ошибками и просто твори, потому что ты это любишь. Будь как Паша Техник и ты увидишь, что через некоторое достаточно терпимое количество времени придет первый успех.

5. Выставляй работу напоказ

Поделись своей работой публично. Должен же кто-то взять ответственность за сделанное. К тому же очень грустно, когда хорошие так и остаются безвестными только потому, что автор слишком стеснительный. Зачем тогда этим всем заниматься и переживать о невостребованности? Публичность обеспечит обратную связь, что поможет творить с расчетом на аудиторию. Опять же, умные люди, услышав критику, стараются исправиться — дураки обхватывают руками колени в душевой, плачут и уходят из большого искусства. Есть, конечно, свои недостатки, такие как ненавистники и критики. Хочется видеть только адекватных, которые мыслят так же, как и ты. Но, увы, обойтись без хейта невозможно. Отнесись к этой проблеме философски: критика немногим лучше комментариев ботов под политическими видео. Комментарии кретинов не должны травить в тебе художника. Поэтому не бойся выкладывать свою работу в мир, чтобы узнать, чего хочет аудитория. То, что кажется тебе простым, кому-то представляется великолепным. Иначе как объяснить существование фанатов репера Лизера и современных акционистов?