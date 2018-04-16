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Как быстро похудеть с помощью тока и сделать идеальные брови на долгое время: личный опыт
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Как быстро похудеть с помощью тока и сделать идеальные брови на долгое время: личный опыт 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Лето не за горами, а это значит — пора готовиться к пляжному сезону! Но что делать, если времени на многочасовые изнурительные тренировки в зале совершенно нет? На этот вопрос тебе ответит ведущая программы Beauty room на телеканале Russian Music Box Любовь Сидоркина, которая на себе опробовала EMS-тренировку и уже спешит поделиться своим опытом. Скорее жми на Play!
Если же ты мечтаешь купаться в теплом море, не переживая за то, что с лица может смыться вся косметика, предлагаем тебе поподробнее изучить, что такое татуаж. О том, как проходит эта процедура, ты узнаешь, посмотрев видео, в котором телеведущая Анна Городжая лично на себе протестировала перманентный макияж бровей.
Смотри программу Beauty room на телеканале Russian Music Box по воскресеньям в 18:00, а также повтор выпусков по субботам в 12:00 и узнаешь все о красоте, отдыхе, трендах и бьюти-процедурах.
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Фото:shutterstock
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