Как быстро похудеть с помощью тока и сделать идеальные брови на долгое время: личный опыт

Лето не за горами, а это значит — пора готовиться к пляжному сезону! Но что делать, если времени на многочасовые изнурительные тренировки в зале совершенно нет? На этот вопрос тебе ответит ведущая программы Beauty room на телеканале Russian Music Box Любовь Сидоркина, которая на себе опробовала EMS-тренировку и уже спешит поделиться своим опытом. Скорее жми на Play!

Если же ты мечтаешь купаться в теплом море, не переживая за то, что с лица может смыться вся косметика, предлагаем тебе поподробнее изучить, что такое татуаж. О том, как проходит эта процедура, ты узнаешь, посмотрев видео, в котором телеведущая Анна Городжая лично на себе протестировала перманентный макияж бровей.

Смотри программу Beauty room на телеканале Russian Music Box по воскресеньям в 18:00, а также повтор выпусков по субботам в 12:00 и узнаешь все о красоте, отдыхе, трендах и бьюти-процедурах.

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Фото:shutterstock