14 апреля в рамках акции « Добро+» в центре прошла встреча «Ты и я — мы друзья!» посвященная милосердию

В «Ровеснике» уделяют большое внимание мероприятиям, тематика которых актуальна для Года гражданской активности и волонтерства. 14 апреля в рамках акции « Добро+». в центре прошла встреча «Ты и я — мы друзья!». посвященная милосердию.

Что такое доброта?

Что это такое доброта?

И увидеть нельзя,

И нельзя потрогать…

Так поется в известной детской песенке, которая стала гимном мероприятия, организованного руководителем театральной студии «Зазеркалье» Тихоновой Ольгой Сергеевной. Для ребят подготовили игры, загадки, пословицы о добре и дружбе. Малыши узнали о значении слов: спасибо, благодарю, добро и зло, с большим воодушевлением играли в «мирилки», с удовольствием посмотрели фильм «Спасите Вилли».