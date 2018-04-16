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14 апреля в рамках акции « Добро+» в центре прошла встреча «Ты и я — мы друзья!» посвященная милосердию
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14 апреля в рамках акции « Добро+» в центре прошла встреча «Ты и я — мы друзья!» посвященная милосердию 

Управа района Раменки 4 часа назад
Фото: Управа района Раменки
В «Ровеснике» уделяют большое внимание мероприятиям, тематика которых актуальна для Года гражданской активности и волонтерства. 14 апреля в рамках акции « Добро+». в центре прошла встреча «Ты и я — мы друзья!». посвященная милосердию.
Что такое доброта?
Что это такое доброта?
И увидеть нельзя,
И нельзя потрогать…
Так поется в известной детской песенке, которая стала гимном мероприятия, организованного руководителем театральной студии «Зазеркалье» Тихоновой Ольгой Сергеевной. Для ребят подготовили игры, загадки, пословицы о добре и дружбе. Малыши узнали о значении слов: спасибо, благодарю, добро и зло, с большим воодушевлением играли в «мирилки», с удовольствием посмотрели фильм «Спасите Вилли».
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