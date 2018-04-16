Ещё
Не заводится: 10 причин, почему ты не можешь возбудиться
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не заводится: 10 причин, почему ты не можешь возбудиться 

Карельские вести 2 часа назад
Все идет как по маслу. Вы целуетесь, и его поцелуй тебе приятен, вот он притягивает тебя к себе, и ты понимаешь, что вот-вот случится… «Абонент временно недоступен». Ничего. Это повод заволноваться! Или нет?
Ты устала
Серьезно, если тебе не хочется секса, потому что ты целый день возилась с детьми или провела несколько важных совещаний, — это нормально. Было бы странно, если бы после этого ты была бы готова на «любовные подвиги». Усталость — не лучший друг твоему либидо. Так что попробуй отдохнуть и взяться за дело с новыми силами.
Ты слишком много выпила
Даже если тебе кажется, что алкоголь помогает тебе расслабиться и раскрепостится, по факту большое количество алкоголя затрудняет достижение оргазма и ухудшает его качество. Кроме того, алкоголь нейтрализует витамины группы В и С, которые необходимы здоровому либидо.
Из-за употребления алкоголя женщины часто страдают нехваткой естественной смазки — это происходит из-за общей дегидрации всего организма.
Ты на антидепрессантах
Некоторые препараты, помогающие избавиться от депрессии, регулирующие кровяное давление и использующиеся для лечения ряда заболеваний, могут стать причиной сексуального расстройства. К счастью, выяснить это довольно легко. Если какие-то лекарства ты принимаешь постоянно, просто проверь, что написано в инструкции в части «побочные эффекты».
Недостаточно смазки
Прикосновение к гениталиям, которые недостаточно увлажнены, может быть очень неприятным, и понятно, что если ты испытала болезненные ощущения, продолжения тебе не хочется. В этих случаях лубрикант тебе в помощь!
Ты думаешь о чем-то другом
То есть совсем о чем-то другом: о деньгах, проблемах, детях, работе, компьютерной игре… Твои мысли витают так далеко, что никак не могут сконцентрироваться в постели с любовником, поближе к реальности. Подобная диссоциация может стать серьезной проблемой для твоей сексуальной жизни, но в первую очередь необходимо выяснить причину, почему тебе хочется отдалиться.
У тебя хроническое недосыпание
Мало что может сравниться по пользе для организма с восьмичасовым сном. И мало что может сравниться по количеству вреда с хроническим недосыпанием. Это болезнь поколения, скажешь ты. Может, и так, но с каждым часом сна, которого ты недополучила, ты делаешь своему организму все хуже и хуже. Недостаток сна также ведет к снижению уровня тестостерона в крови и, следовательно, к упадку в интимной сфере.
Слишком много спорта
Изнурительные занятия аэробикой, особенно после овуляции и перед менструацией, организмом воспринимаются как внутренний стресс и запускают соответствующую биохимическую реакцию. Итог: повышенный кортизол приводит к дефициту половых гормонов и витаминному голоданию.
Гормоны
После 30 у женщины начинается постепенное снижение уровня половых гормонов. Чаще всего прогестерон угасает быстрее, чем эстроген. На искажение взаимоотношений половых гормонов влияют и факторы внешней среды: фальшивые эстрогены (ксеноэстрогены), а также стресс. Все эти составляющие приводят к состоянию эстрогенного доминирования.
Тебе не нравится твой партнер
Банально, знаем, но попробуй честно ответить себе на вопрос: тебе нравится, когда именно этот человек прикасается к тебе? Целует тебя? Тебе нравится его запах, его смех? Заводишься ли ты от мысли, что у вас будет секс? Если ответ на все эти вопросы «нет», то… Хьюстон, у нас проблемы.
Ты стесняешься своего тела
А вот тебе обратная ситуация. Немало женщин попадают в плен собственных комплексов. Они так беспокоятся о том, насколько привлекательно смотрятся в белье, что совсем забывают о самом главном — об удовольствии.
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Любить по-русски: о смерти русской бабушки говорила вся Япония Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста Отказывайтесь и наслаждайтесь: Арина Холина о том, как сказать мужчинам «нет»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несправедливые итоги Второй мировой войны1
На шлеме астронавта разглядели странное существо86
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Ученые восстановили ДНК египетских мумий
Кошка устроила шоу в мясной лавке13
Видео
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
01:49
Свадьба зомби попала на видео
Безумный мир
00:31
Схватку вопящих коал записали на видео
Безумный мир
03:27
На шлеме астронавта разглядели странное существо
Безумный мир
00:36
Уставший от зимы косит снег газонокосилкой
Безумный мир
00:57
Кошка устроила шоу в мясной лавке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение