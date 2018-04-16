Не заводится: 10 причин, почему ты не можешь возбудиться

Все идет как по маслу. Вы целуетесь, и его поцелуй тебе приятен, вот он притягивает тебя к себе, и ты понимаешь, что вот-вот случится… «Абонент временно недоступен». Ничего. Это повод заволноваться! Или нет?

Ты устала

Серьезно, если тебе не хочется секса, потому что ты целый день возилась с детьми или провела несколько важных совещаний, — это нормально. Было бы странно, если бы после этого ты была бы готова на «любовные подвиги». Усталость — не лучший друг твоему либидо. Так что попробуй отдохнуть и взяться за дело с новыми силами.

Ты слишком много выпила

Даже если тебе кажется, что алкоголь помогает тебе расслабиться и раскрепостится, по факту большое количество алкоголя затрудняет достижение оргазма и ухудшает его качество. Кроме того, алкоголь нейтрализует витамины группы В и С, которые необходимы здоровому либидо.

Из-за употребления алкоголя женщины часто страдают нехваткой естественной смазки — это происходит из-за общей дегидрации всего организма.

Ты на антидепрессантах

Некоторые препараты, помогающие избавиться от депрессии, регулирующие кровяное давление и использующиеся для лечения ряда заболеваний, могут стать причиной сексуального расстройства. К счастью, выяснить это довольно легко. Если какие-то лекарства ты принимаешь постоянно, просто проверь, что написано в инструкции в части «побочные эффекты».

Недостаточно смазки

Прикосновение к гениталиям, которые недостаточно увлажнены, может быть очень неприятным, и понятно, что если ты испытала болезненные ощущения, продолжения тебе не хочется. В этих случаях лубрикант тебе в помощь!

Ты думаешь о чем-то другом

То есть совсем о чем-то другом: о деньгах, проблемах, детях, работе, компьютерной игре… Твои мысли витают так далеко, что никак не могут сконцентрироваться в постели с любовником, поближе к реальности. Подобная диссоциация может стать серьезной проблемой для твоей сексуальной жизни, но в первую очередь необходимо выяснить причину, почему тебе хочется отдалиться.

У тебя хроническое недосыпание

Мало что может сравниться по пользе для организма с восьмичасовым сном. И мало что может сравниться по количеству вреда с хроническим недосыпанием. Это болезнь поколения, скажешь ты. Может, и так, но с каждым часом сна, которого ты недополучила, ты делаешь своему организму все хуже и хуже. Недостаток сна также ведет к снижению уровня тестостерона в крови и, следовательно, к упадку в интимной сфере.

Слишком много спорта

Изнурительные занятия аэробикой, особенно после овуляции и перед менструацией, организмом воспринимаются как внутренний стресс и запускают соответствующую биохимическую реакцию. Итог: повышенный кортизол приводит к дефициту половых гормонов и витаминному голоданию.

Гормоны

После 30 у женщины начинается постепенное снижение уровня половых гормонов. Чаще всего прогестерон угасает быстрее, чем эстроген. На искажение взаимоотношений половых гормонов влияют и факторы внешней среды: фальшивые эстрогены (ксеноэстрогены), а также стресс. Все эти составляющие приводят к состоянию эстрогенного доминирования.

Тебе не нравится твой партнер

Банально, знаем, но попробуй честно ответить себе на вопрос: тебе нравится, когда именно этот человек прикасается к тебе? Целует тебя? Тебе нравится его запах, его смех? Заводишься ли ты от мысли, что у вас будет секс? Если ответ на все эти вопросы «нет», то… Хьюстон, у нас проблемы.

Ты стесняешься своего тела

А вот тебе обратная ситуация. Немало женщин попадают в плен собственных комплексов. Они так беспокоятся о том, насколько привлекательно смотрятся в белье, что совсем забывают о самом главном — об удовольствии.

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