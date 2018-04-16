6 самоубийственных способов добиться карьерного роста

Скорее всего, ты не раз слышал известную фразу: «Делай сегодня то, что другие не хотят, и завтра будешь жить так, как другие не могут». Как и во всех областях жизни, то, что нам очень нравится, зачастую либо не очень полезно, либо приносит очень мало пользы. Спорт, здоровое питание… Мало кому нравится ограничивать себя или преодолевать, вставая по утрам, чтобы сделать зарядку, но результат усилий себя оправдывает.

В работе есть методы, которые многие люди назовут «самоубийственными», ведь на первый взгляд, придерживаясь их, построить карьеру практически нереально. Но что, если мы скажем, что именно эти способы помогут достигнуть результатов, о которых ты всегда мечтал? Для многих то, что будет описано дальше, прозвучит диковато, но поверь: эти методы действительно работают и помогут начать подъем по карьерной лестнице.

1. Вызывай у людей эмоции

Многие из нас стараются делать свою работу размеренно, так, чтобы заказчик оставался доволен качеством и сроками. Деловая, сухая переписка с партнерами, спокойный, сдержанный тон в общении — общепринятые стандарты коммуникации на рабочем месте, и тебе придется о них забыть. Хочешь, чтобы тебя запомнили, хочешь продавать свой товар или делать работу так, чтобы память о тебе осталась в голове потенциального партнера или заказчика — дай эмоцию, позволь выйти человеку за привычный диапазон чувств, от которого он успел отвыкнуть в деловом общении, и получишь не только очередной заказ, но и довольного клиента. В общении мы запоминаем неординарных людей, которые сумели чем-то нас удивить. Стань именно таким парнем и будешь на голову выше, чем любой из твоих коллег.

2. Говори то, что думаешь

«Этот уродливый галстук не идет к этому странному костюму» — только вот так делать не стоит. Речь идет о правде, касающейся твоей работы. Не успеваешь уложиться в сроки, товар имеет очевидные дефекты, которые не стоит отрицать, или же, общаясь с партнером, ты понял, что его предложение тебе не интересно? Так скажи об этом. Во-первых, ты будешь экономить кучу времени; во-вторых, люди будут уважать тебя и относиться к твоему мнению с большим доверием, так как увидят, что их не пытаются обмануть. Может показаться, что ложь — лучший компаньон в работе. Но, увы, это не так. Почему ты должен уметь говорить правду

3. Привноси творчество в работу

Ты считаешь, что в твоей работе нет места творческим идеям, ведь права и обязанности строго регламентированы, но и тут допускаешь ошибку. Если в сам процесс разнообразия не добавить, то хотя бы измени свое рабочее место. Необязательно разрисовывать баллончиком весь кабинет — достаточно внести небольшие изменения, которые помогут мозгу иногда отвлекаться и думать в ином направлении. Если же есть возможность изменить и сам принцип работы, то экспериментируй, и о результате жалеть не придется.

4. Говори о своих неудачах

В деловом мире принято говорить о себе только с лучшей стороны и преподносить свои услуги как исключительные, без изъянов. Но этот нимб совершенства скорее вызовет дополнительные вопросы, чем расположит к себе потенциального покупателя. Не бойся говорить о личных неудачах, о том, через что пришлось пройти, чтобы достигнуть нынешнего положения. Представь, что ты работаешь в автосалоне и продаешь машины. Как известно, каждая марка позиционирует свои автомобили как исключительные модели, которые при определенных условиях даруют бессмертие. Даже отечественный производитель считает, что выпускаемые им машины совершенны и прекрасны, как улыбка Кэмерон Диаз . Однако на деле это улыбка мистера Бина. Так вот, когда ты слышишь об определенном товаре только хорошее, и продавец утверждает, что у него отсутствуют изъяны, то это как минимум настораживает. Ты же не должен бояться говорить о недостатках, о личных неудачах, ведь именно эти негативные моменты помогают улучшать и себя, и предоставляемые услуги. Сказать, что прошлое поколение машин отличалось плохой шумоизоляцией, но в этом поколении данный недостаток исправлен, гораздо лучше и честнее, чем позиционировать авто как идеальный продукт. Доверие появляется лишь тогда, когда мы ведем беседу с человеком, способным признать несовершенства как в себе, так и в предоставляемых услугах. 5 мыслей, которые помогут оправиться от неудачи

5. Мысли глобально

Желай открыть не просто собственный магазин, а стать владельцем сети гипермаркетов. Учись, чтобы преподавать не в школе, а ездить с лекциями по всему миру. Мечтай, мысли глобально, потому что только подобные желания приблизят тебя к успеху. Думая о малом, малого и добьешься, так и оставшись в своей небольшой песочнице. Представь, как глобально мечтали люди, отправившие человека в космос и на Луну, которые дали нам возможность летать и передвигаться быстрее, чем любое животное. Жизнь зачастую ставит нам рамки, из которых необходимо выйти, так что не загоняй в них сам же себя.

6. Не бойся говорить о проблемах со здоровьем

Большинство людей боится упоминать проблемы со здоровьем, так как считает это слабостью, ведь жаловаться и рассказывать о своих недостатках не принято в нашем обществе. Но если ты не хочешь оставить здоровье на рабочем месте, то заяви о том, что тебя беспокоит. Неважно, что подумают другие — у тебя есть право просить работодателя о некоторых поблажках, если ты заболел или обострилось какое-либо хроническое заболевание. Если навстречу не идут, то задумайся, стоит ли здесь оставаться. Все эти способы большинство людей сочтут слишком рискованными, ведь данный поход к работе, по их мнению, кратен карьерному самоубийству. Но до тех пор, пока ты не научишься выходить за рамки, карьерный рост останется перспективой, маячащей далеко за горизонтом. Как комфорт заменяет мужество