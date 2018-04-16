Отец «непьяного мальчика» начал слежку за Игорем Востриковым из Кемерово

Страшный и странный поворот двух громких историй: пути отца «непьяного мальчика» Алеши Шимко, погибшего под колесами автомобиля, и отца троих погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» детей Игоря Вострикова пересеклись. Роман Шимко разместил в сети обвинительное обращение к Вострикову и признался, что даже звонил в садик, куда ходили его трое детей, чтобы узнать про отношения, которые были в семье.

Психологи, которые работали на трагедии в Кемерово, говорили, что мужчины тяжелее справляются со стрессом. Но большинство из них отказывались от помощи специалистов, думали, справятся сами. Не справлялись.

Игорь Востриков потерял в пожаре трех детей, жену и сестру. От профессиональной помощи психологов отказался.

У москвича Романа Шимко — своя трагедия. Под колесами автомобиля погиб сын. Эту историю назовут трагедией «непьяного мальчика» — из-за экспертизы, данные которой гласили, что в момент аварии малыш якобы был пьян.

После пожара в «Зимней вишне» Шимко внимательно следит за Востриковым. На днях Роман опубликовал видеопослание в его адрес, обвинив Вострикова пиаре на крови.

Приводим цитату с сокращениями: «Я обращаюсь к этому существу (Игорю Вострикову — Авт.) … Ты потерял на пожаре всю семью, а продолжаешь хайповать, пиариться на смерти.

Ты в каждом ютубе. Рекламируешь свой Инстаграм. Меня возмутило видео, когда ты вышел из Следственного комитета , где увидел сгоревшую одежду детей. Ты не проронил ни одной слезинки.

Когда я через шесть месяцев увидел одежду своего ребенка в суде, у меня случилась истерика, меня трясло, дрожали руки. Ты как-то неправильно отреагировал. Ты потерял семью, тебе надо надо горевать, истерить, а ты едешь к теще, которая тоже не плачет.

Востриков, это ненормально. В Инстаграме … ты уже снял кольцо. Ты нормальный пацан? Это неправильно. Когда мы с тобой увидимся, я предприму кое-какие шаги.

Я приеду в Кемерово. Хотя на таком хайпе ты, скорее всего, сам приедешь в Москву, здесь мы с тобой точно увидимся. О твоем приезде я узнаю из очередного видео, император наш… Я тебе буду передать приветы от имени всех родителей, которые потеряли детей и ведут себя правильно в этой ситуации, печалятся, начинают горевать… Я очень хочу тебя увидеть, мистер Востриков».

Мы связались с Романом Шимко и попросили прокомментировать эмоциональное послание..

— Роман, Востриков вам ответил?

— Нет.

— Но он слышал ваше обращение?

— Я не знаю, слышал он или нет. Сейчас, спустя время, я признаю, что немного жестко высказался, но сути это не меняет. Когда я записал видеообращение, у меня было поганое настроение, я только вышел с кладбища, открыл интернет и вижу, что человек кривляется на камеру. А ведь еще и 9 дней с момента трагедии не прошло!

Я за Востриковым давно наблюдаю. Помню, он видео опубликовал, как ходил по «Зимней вишне» и говорил: «Здесь мои детишки сгорели».

У Следственного комитета он вспоминал про сгоревшую машину, про путевки, про деньги говорил. Эти бесконечные видео. Однажды он зашел в кафе и сказал: «Народу нет» и еле сдерживал улыбку. Я думал, что плохо ему. Механизм отрицания смерти пошел.

Потом он опубликовал в соцсети аудио и видео. По-моему, по времени эти вещи не совпадают. Так же я заметил, что одно видео у него было склеенное.

— Вы так пристально следите за этим человеком?

— Конечно, слежу. Я был на Манежке в Москве на митинге, посвященном памяти погибших в «Зимней вишне». Там люди ревели. Я положил игрушку, и отвел глаза. Не мог сдержать слез. А Востриков на камеру улыбается, теща его улыбается… Пускай психологи объяснят его поведение. В любом случае, я покаюсь перед ним за свои грубые слова, извинюсь. Но пока сказал, как я думаю.

— Игорь Востриков вроде не общается с психологами…

— Это плохо. Я ведь еще позвонил в детский садик, куда ходили его дети. Номер сада он сам назвал в видеоролике. Связался с воспитательницей, она отказалась со мной общаться.

Тогда я позвонил заведующей. Она оказалась любезной женщиной. Извинилась, что новости не смотрит, в интернет не заглядывает. Но Игоря Вострикова знает, как хорошего семьянина, который не пьет, не курит, занимается спортом. А потом поправилась, что сама она никогда его лично не видела.

Мне неприятно, что я позвонил и стал расспрашивать. Но тогда было поганое настроение. Если у него и правда были проблемы с погибшей женой, то все деньги он должен отдать в детский дом или вылечить какого-нибудь ребенка от рака. Угрожать я ему не буду, но найду возможность с ним встретиться, если он по-другому распорядится деньгами.

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