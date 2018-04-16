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Пользователи Сети нашли самый старый мем
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Пользователи Сети нашли самый старый мем 

Мир24 1 час назад
Пользователи интернета обнаружили самый старый мем в истории.
Так, были найдены первые сатирические картинки из серии «Ожидание vs реальность», нарисованные еще в 20-е годы прошлого столетия. Один из таких мемов был создан авторами американского юмористического журнала «Judge» для июльского номера 1921 года.
Комикс посвящен фотосъемке. На картинке изображен мужчина, она также подписана фразами «Как тебе кажется, как ты выглядишь, когда тебя фотографируют» и «Как ты выглядишь на самом деле».
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