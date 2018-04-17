Никогда не делай эти 6 вещей, если твой начальник — женщина

В последнее время во всем мире слышатся призывы к гендерному равенству: не важно, кто ты — мужчина или женщина, — все двери для тебя открыты, все зависит только от твоих способностей, умений и навыков. Тем не менее современные исследования показывают: чтобы добиться назначения на руководящую должность, женщине приходится дольше и упорнее работать, а также прилагать намного больше усилий, чтобы доказать свою компетентность и профессионализм.

Не секрет, что женщины и мужчины разные. Искать общий язык необходимо с любым руководителем. Как это делать, зависит от тебя, твоего начальника и твоей работы. Женщины по природе своей действительно более эмоциональные, разговорчивые и осторожные. Но именно эти качества помогают им успешно справляться со многими рабочими задачами и обязанностями. Тем не менее есть некоторые вещи, которые не стоит делать, если твой босс — женщина. Своими советами с нами поделилась Анна Борисова , аналитик практики Digital&MarComs рекрутинговой компании Hays.

Женщины-руководители обычно более разговорчивые и готовы советоваться и обсуждать способы достижения результата со своими сотрудниками. Женщине-начальнику свойственно консультироваться и внимательно слушать мнения своих подчиненных. Мудрый коллега всегда это оценит и воспользуется возможностью. Этим ты покажешь свой профессионализм и умение работать в команде.

Руководитель-женщина всегда видит общую картину происходящего в офисе. Для нее важны и твой профессионализм, и твой внешний вид. Не стоит одеваться слишком ярко и вызывающе. Женщина-босс увидит, если ты сегодня придешь с новой сумочкой или в новых туфлях. В отличие от начальника-мужчины, она не только заметит обновку, но еще и оценит и отметит для себя, если сумочка будет стоить твой полугодовой оклад. Покупать ты можешь себе позволить все, что угодно, но не стоит «выгуливать» эти вещи на работе.

Этот совет я бы давала всем подчиненным. Ты можешь быть не согласна с действиями руководителя, в этом случае стоит донести до него свое видение проблемы. Руководители не только принимают решения, но и несут за них полную ответственность. Если женщина заняла этот пост, значит, она к такой ответственности готова.

Всем известно, что у женщин действительно более развита интуиция. И здесь я говорю не про бизнес-решения, а про умение считывать эмоции и чувства окружающих, а также слушать интонацию собеседника. Женщина всегда почувствует неискренность или негативное к себе отношение, даже если они скрываются за улыбкой и приятными словами.

Многие сотрудники совершают большую ошибку: чтобы втереться в доверие к начальнице, начинают с ней вести задушевные беседы, рассказывая обо всем, что происходит в коллективе, а также обсуждая своих коллег. Не стоит этого делать. Такому человеку вряд ли захочется рассказать что-нибудь личное и вообще доверять. Никакой уверенности, что, выйдя за дверь, он не начнет обсуждать руководителя за его спиной. Совет не обсуждать начальника с коллегами, надеюсь, будет лишний. Но предупрежден — значит вооружен.

На работе она не женщина, она — руководитель. Как, впрочем, и ты, независимо от своего пола, подчиненный. Не надо начинать любую встречу, любой разговор с комплимента — переходи сразу к сути. Учти, что любые гендерные шутки могут плохо отразиться на ваших взаимоотношениях и доверии. Даже если она сама может над собой подшутить в каких-то ситуациях, то тебе этого лучше не делать.

В заключение скажу: на первых порах ты можешь с недоверием относиться к женщине-руководителю. Но со временем ты удивишься, насколько была не права. Именно женщины склонны больше заботиться об интересах и мотивации своих сотрудников, улаживать рабочие конфликты, а также решать несколько задач одновременно. Через некоторое время ты поймешь, что тебе повезло и лучшего начальника не найти.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK