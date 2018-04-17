Как на Руси относились к гермафродитам

Гермафродитом в древнегреческой мифологии звали сына Гермеса и Афродиты. По преданию, этот юноша был так прекрасен, что влюбившаяся в него во время купания в источнике нимфа Салмакида умолила богов навсегда соединить их, и они превратились в единое двуполое существо. Позднее термином «гермафродит» стали именовать людей, имеющих признаки и мужского и женского пола. Встречались такие феномены и на Руси.

Как выглядит гермафродитизм?

Ученые различают истинный и ложный гермафродитизм. При истинном гермафродитизме у человека присутствуют как мужские, так и женские половые железы, но, как правило, либо те, либо другие недоразвиты. Истинных гермафродитов встречается крайне мало: за всю историю исследований зафиксировано не более 200 случаев.

При ложном гермафродитизме половые железы сформированы правильно, но наружные половые органы имеют признаки двуполости. У мужчины-гермафродита могут присутствовать яички, но снаружи половые органы выглядят женскими, и фигура развивается по женскому типу. Женщина-гермафродит обладает яичниками, однако ее внешние половые органы похожи на мужские, мускулатура развита по мужскому типу, голос может быть низким, как у мужчины, может расти борода.

Причиной гермафродитизма могут генетические сбои, эндокринные нарушения, а также неправильное развитие репродуктивных органов во внутриутробный период.

«Не то баба, не то мужик»

Отношение к гермафродитам всегда было особым. В древности их считали то божествами, то чудовищами. В Средневековье стали преследовать как «отродье дьявола». Впрочем, на Руси массовые преследования людей с гермафродитизмом не зафиксированы. И все-таки отдельные эпизоды, связанные с гермафродитами, попали в анналы истории. Так, в «Олонецких губернских ведомостях» за 1872 год встречается заметка под названием: «Женщина, превратившаяся в мужчину».

В ней говорится: «…Упомянутая Наталья Васильева ныне превратилась в мужчину, назвала себя Макаром, носит мужскую одежду и отращивает бороду». Родители, крестная и соседи Натальи утверждали, что при рождении она несомненно имела признаки женского пола и всегда считалась девицей. Сама Наталья стала считать себя мужчиной после того как у нее начали расти борода и усы. Во врачебном отделении губернского правления 32-летнюю крестьянку тщательно обследовали и пришли к заключению, что тело у нее развито «так, как это обычно бывает у мужчин», половые органы развиты неправильно, но они также несомненно мужские. По этой причине власти постановили считать Наталью «принадлежащей к мужскому полу».

В архивах XIX века также встречается «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол». Отец ребенка подал жалобу губернатору о том, что пятнадцать лет назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но местный священник, будучи «под хмельком», окрестил младенца именем Василий.

Пришла пора «Василию» идти в рекруты, и отец забеспокоился. Было проведено освидетельствование подростка, при котором присутствовали врач и повивальная бабка. По непонятной причине разбирательства длились около года, и к окончательному выводу, какого пола Василий-Василиса, так и не пришли. Вероятно, на то были определенные основания.

Бедная Марина

Как ни странно, отношение к гермафродитизму предположительно имеет легендарная «Маринкина» башня Коломенского кремля. Считается, что прозвали ее так в честь Марины Мнишек, которая была в ней заточена. Но, по одной из версий, в башню заточили вовсе не Мнишек, а монахиню Марину Поликарпову. И произошло это уже в XVIII столетии. Как сообщает церковный историк и краевед Валерий Ярхо, 12 июля 1732 года в Тульскую провинциальную канцелярию была доставлена местная уроженка — некая Марина, Поликарпова дочь, числившаяся по документам беглой.

Одета она была в мужское платье, носила мужскую прическу, и наконец, при ней «была женка, которую та Марина называла своею женою». Учинили допрос, и Марина показала, что сбежала от мужа, который вскоре скончался. Марина же назвалась тульским кузнецом по имени Иван Поликарпов и стала ходить по селам, нанимаясь на работу под видом мужчины. В селе Михайловском Богородского уезда Тульской губернии она вступила в брак с местной крестьянкой Прасковьей Ивановой. Никто ничего не заподозрил, молодых обвенчали в церкви, и они начали жить супружеской жизнью. Через год супруги зачем-то решили ехать в Тулу, где их и повязали.

Обеих женщин обвинили в «преступлении против основ веры» и отправили в Коломну, где их дело разбирал церковный суд. Прасковья дала показания о том, что с «Иваном Поликарповым» она жила как жена с мужем. Единственное — полностью нагим она «Ивана» не видела, так как в бане тот закрывался от нее веником. Дознаватели призадумались и в конце концов решили вызвать доктора, который выдал следующее заключение: «У оной Марины из естественного женского уда исходил временно мужской уд». Но это не стало смягчающим обстоятельством.

Священника, обвенчавшего двух представительниц слабого пола, наказали. Прасковью Иванову отправили в женский монастырь, а «мерзкую женку» Марину Поликарпову 10 сентября 1733 года живьем замуровали в специально для этих целей построенном кирпичном «столпе», оставив лишь небольшое окошко для принятия пищи. Хотя вряд ли это была та самая знаменитая башня…

Тем не менее, закончилась эта история относительно благополучно. В дело вмешался Священный Синод, который, узнав о жестоком наказании, распорядился выпустить арестантку, а «столп» — разломать. Но за два месяца, проведенных в заточении, Поликарпова оглохла, поскольку все время страшно кричала, пока голос не осип, и помутилась рассудком. Свои дни она окончила в одном из коломенских монастырей. Вероятно, это единственный случай на Руси, получивший широкую огласку, когда человек так жестоко пострадал по причине гермафродитизма — скорее всего, ложного.