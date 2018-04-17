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Продаются котята: душевная история о человечности
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Продаются котята: душевная история о человечности 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
У входа в небольшой магазинчик висело объявление о продаже котят. Оно моментально привлекло внимание маленького мальчика, который решился зайти и робко спросил цену:
— 50 рублей, — ответил продавец.
Ребенок тяжело вздохнул, полез в карман и стал пересчитывать свои скромные сбережения.
— У меня сейчас есть только 2 рубля, — с гурстью в голосе сказал он. — А можно мне хотя бы посмотреть на них?
Мужчина улыбнулся и поставил перед мальчиком большую коробку.
После долгого заточения котята начали мяукать и бросились исследовать магазин. Вот только один из них не успевал за всеми остальными. Он странно волочил заднюю лапку.
— Ой, а что с ним? — спросил малыш.
Продавец сказал, что он таким родился и, по словам ветеринара, останется таким на всю жизнь.
Это очень сильно взволновало ребенка.
— Я хочу его купить!
— Да зачем он тебе такой? Выбери из других, пока есть такая возможность. Но раз ты такой добрый, я могу его тебе и так отдать. Принимай подарок!
После этих слов мальчик поменялся в лице.
— Почему вы отдаете его даром? Я не хочу так, — напряженно сказал он. — Этот котенок такой же, как и другие, я принесу вам 50 рублей.
— Малыш, ты очень хороший мальчик, я так тронут твоими словами! Но ты же понимаешь, что с ним ты не поиграешь так, как с другими — он даже не может прыгать и бегать.
Тут мальчик приподнял свою левую штанину. Пораженный продавец увидел, что ножка ребенка страшно искривлена и ее поддерживают металические обручи.
Мальчик посмотрел продавцу в глаза.
— Как видите, я тоже не могу бегать и прыгать. Поэтому я как никто другой смогу понять и поддерживать этого котенка.
Малыш чуть не плакал. А мужчина за прилавком кусал губы, пытаясь совладать с эмоциями. Он помолчал немножко, а потом на его лице засияла добрая подбадривающая улыбка.
— Сынок, как было бы хорошо, если бы всем котятам достались такие замечательные хозяева, как ты…
Не важно, какой вы на самом деле. Более значимо в нашей жизни то, чтобы рядом был человек, который будет ценить вас за вашу истинную суть, который будет видеть настоящего вас и полюбит всем своим сердцем безо всяких причин и оговорок. Настоящий друг — это тот, кто пойдет к вам навстречу, когда весь остальной мир отворачивается от вас.
Так будьте же таким другом! Ведь даже не столь важно, сколько любви вы получаете, главное, сколько вы отдаете…
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