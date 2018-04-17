Валерии 50!: родные трогательно поздравили певицу с юбилеем

Сегодня известная российская певица Валерия отмечает день рождения — ей исполняется 50 лет. Одними из первых ее поздравили родные — супруг Иосиф Пригожин и дети.

"С днем рождения, мамуля!Спасибо, что всегда готова подставить своё хрупкое плечо! Птичка певчая, летай свободно, вдохновляй, пой сладко и дальше", — написала в своем микроблоге старшая дочь Валерии Анна Шульгина

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"Мамуль, сегодня — твой день, и я очень рад что сегодня мы вместе. Горжусь тобой каждый день, ты большущий пример для подражания, ты Мама с большой буквы! У тебя такой богатый, красочный и интересный жизненный путь. Ты достигла таких высот! И все равно идёшь с такой же хваткой, сворачивать очередной поставленный перед собой Эверест. Не знаю, откуда ты черпаешь энергию, ведь ты столько её отдаёшь людям", — написал сын Валерии Артемий, который очень гордится своей знаменитой мамой.

Иосиф Пригожин также не остался в стороне и посвятил возлюбленной жене большой пост, в котором трогательно обратился к певице.

"День рождения моей девочки. Я благодарю Бога каждый день за возможность быть рядом с такой фантастической женщиной, за любовь, за дружбу, за доверие. Я никогда в своей жизни и мечтать даже не мог встретить такого светлого и солнечного человека, порядочного и сильного. Нет ничего в мире сильнее любви. Наши совместные 15 лет пролетели как один день и более преданного человека я никогда не встречал и, наверное, никогда не встречу. Я люблю тебя больше жизни. Знаю, что мои чувства взаимны. С Днём рождения, мой ангел! Буду делать все, что в моих силах, чтобы ты всегда была счастлива ", — обратился к Валерии Пригожин.

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Сама Валерия решила в свой день рождения поздравить свою маму — она выложила фотографию родительницы и поблагодарила ее за все, что она для нее сделала. «Вот и наступил День моего рождения. Но это не мой праздник, а праздник моей мамы. Моя хорошая, спасибо тебе за жизнь, за любовь к музыке, за воспитание своим прекрасным примером, за неукротимый оптимизм, переданный мне по наследству и за все — все, что ты для меня делала и делаешь. Будь, пожалуйста, здорова! Силы и энергия тебе очень пригодятся! Хочу, чтобы ты всегда была в нашем строю», — написала Валерия.

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