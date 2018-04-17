Валерия поблагодарила маму в день своего 50-летия 

Сегодня знаменитая исполнительница Валерия празднует юбилей. Певице исполнилось ровно 50 лет. В свой день рождения звезда решила, первым делом, поздравить маму, благодаря которой она и появилась на свет 17 апреля 1968 года. Знаменитость опубликовала фотографию Галины Николаевны в Instagram, сопроводив ее трогательным текстом.
Вот и наступил день моего рождения. Но это не мой праздник, а праздник моей мамы. Моя хорошая, спасибо тебе за жизнь, за любовь к музыке, за воспитание своим прекрасным примером, за неукротимый оптимизм, переданный мне по наследству и за все — все, что ты для меня делала и делаешь. Будь, пожалуйста, здорова! Силы и энергия тебе очень пригодятся! Хочу, чтобы ты всегда была в нашем строю, и не просто, а шагала в первых ряда, ❤️❤️❤️
обратилась к маме Валерия.
Публикация от Galina (@madamgalina27) 16 Апр 2018 в 2:19 PDT В комментариях под данным постом пользователи уже активно поздравляют звезду с праздником. Они оставляют множество добрых пожеланий и благодарят Галину Николаевну за певицу. С помощью соцсетей Валерию поздравила и ее дочка Анна.
С днем рождения, мамуля! Спасибо, что всегда готова подставить свое хрупкое плечо!🙏🏼 Птичка певчая, летай свободно, вдохновляй, пой сладко и дальше. Я тебя люблю!
написала Анна.
Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 16 Апр 2018 в 10:05 PDT Не забыл поздравить Валерию и ее любимый муж — продюсер Иосиф Пригожин. Он нежно обратился к супруге, заявив, что каждый день благодарит Бога за возможность быть рядом с такой фантастической женщиной, за любовь, за дружбу и за доверие, которые она ему дарит.
Я никогда в своей жизни и мечтать даже не мог встретить такого светлого и солнечного человека, порядочного и сильного. Нет ничего в мире сильнее любви. Наши совместные 15 лет пролетели как один день и более преданного человека я никогда не встречал и, наверное, никогда не встречу. Я люблю тебя больше жизни. Знаю, что мои чувства взаимны. С днем рождения, мой ангел! Буду делать все, что в моих силах, чтобы ты всегда была счастлива!
заявил Иосиф Пригожин.
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 17 Мар 2018 в 4:22 PDT Напомним, Валерия является мамой троих уже взрослых детей. Все родились во втором браке с продюсером Александром Шульгиным. В 1993 году появилась на свет дочь Анна, в 1994-м родился сын Артемий, в 1998-м — сын Арсений. С 2004 года звезда замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, у которого также есть трое детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака и дочь Елизавета Пригожина (1999) от второй гражданской супруги. Совместных детей у Валерии и Иосифа Пригожина нет, поэтому неудивительно, что поклонники очень ждут новости о пополнении. Тем не менее пара пока не радует фанатов данными новостями, зато счастливо живет друг с другом. Фото: Instagram / @valeriya Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!