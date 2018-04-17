Валерия поблагодарила маму в день своего 50-летия

Сегодня знаменитая исполнительница Валерия празднует юбилей. Певице исполнилось ровно 50 лет. В свой день рождения звезда решила, первым делом, поздравить маму, благодаря которой она и появилась на свет 17 апреля 1968 года. Знаменитость опубликовала фотографию Галины Николаевны в Instagram, сопроводив ее трогательным текстом.

Вот и наступил день моего рождения. Но это не мой праздник, а праздник моей мамы. Моя хорошая, спасибо тебе за жизнь, за любовь к музыке, за воспитание своим прекрасным примером, за неукротимый оптимизм, переданный мне по наследству и за все — все, что ты для меня делала и делаешь. Будь, пожалуйста, здорова! Силы и энергия тебе очень пригодятся! Хочу, чтобы ты всегда была в нашем строю, и не просто, а шагала в первых ряда, ❤️❤️❤️

обратилась к маме Валерия.

Публикация от Galina (@madamgalina27) 16 Апр 2018 в 2:19 PDT В комментариях под данным постом пользователи уже активно поздравляют звезду с праздником. Они оставляют множество добрых пожеланий и благодарят Галину Николаевну за певицу. С помощью соцсетей Валерию поздравила и ее дочка Анна

С днем рождения, мамуля! Спасибо, что всегда готова подставить свое хрупкое плечо!🙏🏼 Птичка певчая, летай свободно, вдохновляй, пой сладко и дальше. Я тебя люблю!

написала Анна.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 16 Апр 2018 в 10:05 PDT Не забыл поздравить Валерию и ее любимый муж — продюсер Иосиф Пригожин . Он нежно обратился к супруге, заявив, что каждый день благодарит Бога за возможность быть рядом с такой фантастической женщиной, за любовь, за дружбу и за доверие, которые она ему дарит.

Я никогда в своей жизни и мечтать даже не мог встретить такого светлого и солнечного человека, порядочного и сильного. Нет ничего в мире сильнее любви. Наши совместные 15 лет пролетели как один день и более преданного человека я никогда не встречал и, наверное, никогда не встречу. Я люблю тебя больше жизни. Знаю, что мои чувства взаимны. С днем рождения, мой ангел! Буду делать все, что в моих силах, чтобы ты всегда была счастлива!

заявил Иосиф Пригожин.