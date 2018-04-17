Где подключить быстрый и стабильный интернет

В нашей стране, а в особенности в Москве, нет отбоя от интернет-провайдеров. У каждого свои плюшки для клиентов: кто-то даёт бонусы в виде увеличения скорости, другие снижают цены. Но почти все имеют одну очень неприятную черту: после подключения клиент для них превращается в предмет мебели. Проси, умоляй, пиши жалобы — им без разницы. Достучаться до службы поддержки сложно настолько, будто ты звонишь в аппарат президента, а не просишь проверить оборудование. Один из наших читателей рассказал историю о своём провайдере «2КОМ», к которому он подключён уже несколько лет, и что у него таких проблем нет. «Вот дела», — подумали мы и решили разобраться, «расшатывает ли лодку» наш дорогой читатель, говоря о том, что есть провайдер, который дружелюбно относится к своим клиентам, или ему просто заплатили за рекламу. Что же, давай посмотрим.

Изучив информацию, мы нашли бренд «Алмател», под которым и работает уже указанный выше «2КОМ», а также «Цифра Один», «Южный телеком» и несколько других провайдеров. Этот бренд работает уже более 25 лет, и, думаем, жителям Москвы он знаком по провайдеру «2КОМ» очень давно. Также мы узнали, что в рейтинге провайдеров «Москва On-line» «2КОМ» находится на 4 месте. Достойный результат. Посмотрим, какие у него есть плюсы. 1. Дружелюбность. Круглосуточная служба поддержки по телефону, в онлайн-чате на сайте, в пабликах, в социальных сетях и в Telegram-бот. Если возникнет какая-то проблема, то всегда можно решить её в цифровых каналах связи в любое время дня и ночи. Очень удобно, особенно учитывая тот факт, что ответа на звонок других средних и крупных компаний можно дожидаться в некоторых случаях несколько десятков минут. 2. Плюшки. Вот это действительно круто. Помнишь, как многие провайдеры «забывают» про старых клиентов и постоянно бегают по округе в поисках новых? Нам понравилось, что «Алмател» зачисляет бонусы на счёт, проводит конкурсы и дарит подарки за сотрудничество и активность подписчиков. Кстати, всё тот же читатель рассказал, что участвует в акции «Приведи друга», и суть её, как мы поняли, в том, что ты получаешь бонусные рубли на свой счёт, а также на счёт друга, которого ты пригласил.

3. Тарифы. Судя по указанным на сайте тарифам, есть как те, которые подходят для общения в социальных сетях и разговоров по скайпу, так и высокоскоростные (до 1 гигабита в секунду). Также можно дополнить интернет цифровым ТВ до 150 каналов разнообразной тематики + онлайн-кинотеатром. Посмотреть тарифы на интернет → 4. Прозрачные цены. На сайте «Алмател» в разделе «Тарифы» мы не нашли никаких «ценовых ловушек», скрытых условий и рекламных уловок. Если ты нашёл что-то, что тебя смущает или вызывает недоверие, то сообщи нам. Но мы этого не заметили, хотя и хорошо изучили сайт. 5. Высокая скорость подключения. Тебе не придётся ждать своего интернета от нескольких дней до недели. Когда ты оставляешь заявку, то через несколько минут звонит сотрудник компании, с которым ты договариваешься об удобном для тебя времени подключения.

У каждого товара или услуги есть свои минусы. Вот те, о которых мы прочитали в интернете: 1. Не всегда тогда, когда тебе удобно. Некоторые пользователи отмечают, что хотя заявка рассматривается не дольше 15 минут, само подключение может осуществляться через день-два. В выходные дни и по вечерам у «Алмател» много заявок, и монтажники физически не успевают подъехать ко всем желающим за один день. Плюс многие управляющие компании не дают доступ к коммуникациям в субботу и воскресенье. 2. Аварии на линии. Сразу скажем, что пользователи отмечают, что такое случается крайне редко. Настолько редко, что недавнюю аварию, которая, кстати, случилась из-за строителей, не имевших отношения к «Алмател», пользователи восприняли как НЛО и даже вступились за компанию. Кроме того, «Алмател» занимается подключением фиксированной и мобильной телефонии, виртуальной АТС и интеллектуального видеонаблюдения.

Подробнее узнать о видеонаблюдении →