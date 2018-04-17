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Ольга Орлова покидает «Дом-2»?
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Ольга Орлова покидает «Дом-2»? 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Ольга Орлова на протяжении года выступала в качестве ведущей проекта «Дом-2». Сначала участие в проекте было для артистки нешуточным испытанием, потом она привыкла, но сейчас сорвалась. На днях Орлова эмоционально заявила об уходе.
Как сообщается, во время съемок очередного эпизода у Ольги началось что-то вроде истерики. «Честно говоря, мне просто стыдно за всех вас! Зачем мне разбирать чужие провокации? Мне не нравится, я терпеть не могу вранье и фикции. Я действительно хочу уйти», — заявила артистка участникам и покинула студию.
Сама Орлова пока не комментирует произошедшее. Вчера в своем Insta она предпочла процитировать текст песни Amour группы Rammstein. Неужели это намек?
«Любовь — это дикое животное, оно тебя подстерегает, ищет тебя. Оно отсиживается в своём логове, в разбитом сердце, А во время поцелуев при свечах выходит на охоту. Оно крепко присасывается к твоим губам, Прорывает ходы между твоими рёбрами. Любовь окутывает тебя легко, как снег. Сначала тебе жарко, Потом холодно, А в конце больно.» #тилльлиндеманн
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)
16 Апр 2018 в 10:20 PDT  Тем временем Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил изданию Dni.Ru, что Орлова, по его мнению, слишком задержалась на популярном реалити. «То, что Ольга сказала о „Доме-2“, что это сплошное вранье и фикции, этим она безусловно не открыла Америку. Орлова производит впечатление искреннего человека, который постоянно подобную грязь месить просто не готов, даже за очень большие деньги. Рано или поздно она должна была уйти с „Дома-2“, это явно не ее место».
Манукян также высказал мнение, что «Дом-2» банально изжил себя. «Всем этим бездельникам уже давно пора разойтись по домам, а шоу пора закрывать. Это не „Что? Где? Когда?“. Там думать не учат».
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