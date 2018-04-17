Внутри мужчины поселились 24 личности

Мужчина, внутри которого обитали 24 личности

В основном, раздвоение личности выражается в том, что внутри человека живут 2 личности, которые борются за власть над телом между собой. Но в теле рожденного в 1955 году Билли Миллигана находилось одновременно 24 разных человека! Они по очереди контролировали мужчину, и эту смену ролей можно было легко заметить по изменениям в голосе и мимике.

Среди 24 личностей Билли царило неравноправие, так как 10 из них были основными, а остальные 14 второстепенными. Они подавлялись, потому что их поступки представляли опасность для собравшегося «коллектива».

Разнообразие личностей Миллигана поражает. В нем жил чопорный англичанин Артур, который отвечал за порядок во взаимоотношениях личностей, югославский коммунист Рейджен, пара несовершеннолетних, 3-летняя девочка — любимица всех остальных, девушка 19 лет и художник Аллен. Кроме них в состав основных личностей входил красноречивый мошенник, который был единственным из всех правшой и курильщиком. А также глухой мальчик, пародист, охотник и другие.

Когда Билли исполнилось 23 года, его задержали по подозрению в нескольких изнасилованиях. Тогда то психологи и обратили внимание на его очень странное поведение.

После скрупулезных изучений Билли всплыли невероятные подробности странных процессов, которые происходили в его сознании.

Вот 7 самых интересных фактов об этом человеке:

1. Самому Миллигану другие личности не позволяли управлять сознанием, потому что когда он приходил в себя в страшном месте (в тюрьме, например) или просто незнакомом месте, он пытался наложить на себя руки.

И каждый раз, когда Билли «просыпался», он был шокирован, так как считал, что уже покончил с собой и был мертв.

2. Однажды, в День Рождения Билли, Кристин (3-летняя девочка — одна из 24 личностей) испекла для него торт. В связи с этим Артур решил «разбудить» Миллигана, но тот предпринял очередную попытку самоубийства. После этого личности не позволяли Билли «просыпаться» еще пару лет.

3. Личности мужчины обладали разным характером и способностями.

Только представьте: два человека, живущих в Билли говорили с акцентом, один мужчина знал язык, который Миллиган никогда не учил, второй мог избавляться от наручников, поэтому всегда управлял телом в местах заточения, еще один рисовал прекрасные картины, а одна из женских личностей была лесбиянкой. Сложно поверить, что такой калейдоскоп может жить в одном теле, но так оно и было. Каждая личность отличалась от другой уникальными способностями, поэтому они управляли сознанием Билли по очереди исходя из того, кто был полезнее всех в конкретной ситуации.

4. Чтобы Билли смог дать показания в суде по делу об изнасилованиях, судебные психиатры всеми возможными способами старались собрать все его личности в одну. Это «суммарное сознание» строилось не один год огромными усилиями. На первых порах удалось соединить только самых похожих по темпераменту личностей. Но когда Миллиган начинал волноваться, шаткая конструкция распадалась и приходилось собирать его сознание воедино по новой.

5. Когда все 24 личности были соединены, получился их усредненный вариант, который не обладал в полной мере способностями отдельных личностей и даже не мог сказать, кто он такой, и назвать свое имя.

6. Как вы думаете, кто из всех личностей виновен в изнасилованиях? Как оказалось, ответственность за эти преступления лежит на Адалане (19-летней лесбиянке). А вот другая личность Билли постоянно пыталась ограбить бедных женщин. Адалане запрещали руководить сознанием, но она «незаконно» брала верх и совершала ужасное. При этом остальные 23 личности не догадывались о содеянном.

7. На допросах пообщаться с Билли было очень трудно. Сперва психиатрам приходилось долго просить у Артура, чтобы он разбудил Билли. Артур соглашался пойти на это только с одним условием: полицейские должны были следить за безопасностью Билли и мешать его попыткам покончить с собой.