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Маргулис оказал поддержку девушке из приемной семьи
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Маргулис оказал поддержку девушке из приемной семьи 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
18-летняя Кристина Фирсова попала в приёмную семью, когда ей было два года. С самого раннего детства опекуны поддерживали её интерес к творчеству. Со второго класса по седьмой конкурсантка пела в хоре. Уже девять лет девушка занимается русскими народными танцами, а вокалом увлеклась незадолго до участия в проекте. Кристина очень любит программу «Кваритрник НТВ у Маргулиса». Старается не пропускать ни одного выпуска. Узнав об этом ведущий проекта Евгений Маргулис лично пришел на сцену «Ты супер!», чтобы поддержать будущую звезду. Рок-музыкант подарил участнице свой микрофон, чем вызвал искренний восторг Кристины.
«Я не так глубоко копаю, как достопочтенное, жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, всё делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьёзными судьями — я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошёл, а тебе это удалось!» — поделился Евгений Маргулис.
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