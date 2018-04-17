Маргулис оказал поддержку девушке из приемной семьи

18-летняя Кристина Фирсова попала в приёмную семью, когда ей было два года. С самого раннего детства опекуны поддерживали её интерес к творчеству. Со второго класса по седьмой конкурсантка пела в хоре. Уже девять лет девушка занимается русскими народными танцами, а вокалом увлеклась незадолго до участия в проекте. Кристина очень любит программу «Кваритрник НТВ Маргулиса ». Старается не пропускать ни одного выпуска. Узнав об этом ведущий проекта Евгений Маргулис лично пришел на сцену «Ты супер!», чтобы поддержать будущую звезду. Рок-музыкант подарил участнице свой микрофон, чем вызвал искренний восторг Кристины.

«Я не так глубоко копаю, как достопочтенное, жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, всё делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьёзными судьями — я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошёл, а тебе это удалось!» — поделился Евгений Маргулис.