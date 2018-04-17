Сейчас сложное время, поэты нужны миру

Сейчас сложное время, поэты нужны мируПоказания синоптиков варьируются между 10-15 градусами тепла в Москве. И это в начале апреля. Такая сенсационная погода после преимущественно снежного марта зазывает людей из душных помещений на солнечные тротуары столичных улиц. И корреспондент Мирмола не исключение, особенно при наличии хорошей компании.

Писатель Абдулатип Магомедов согласился встретиться со мной и рассказать о городах М, Бальзаке, московских работодателях, а также становлении личности в известной творческой семье.

Наш маршрут, по инициативе Абдулатипа, стартовал от Мясницкой улицы. В субботний день люди, то появляются из соседних переулков, то теряются в магазинчиках или кафе по обеим сторонам тротуаров. Пестрящие рекламы и гул музыки различных жанров, зависимо от стилизации кафе, наполняет пространство, и мы с Абдулатипом переходим на высокие тона.

Чем тебе нравится Мясницкая улица?

Я консервативен и мне нравятся те места, к которым я привык. Например, Тверская улица: казалось бы, нет ничего примечательного, но когда ты по ней идешь, то наблюдаешь, что в каждом доме жил какой-то очень крутой поэт или писатель или другой выдающийся деятель. Ты просто чувствуешь атмосферу или когда свернешь на Пушкинскую, на бульвары, на Гоголевский бульвар и все: тебя занесет — это просто фантастические места.

Мясницкую я не так давно для себя открыл и совершенно случайно. Меня пригласил на встречу друг, он же партнер, здесь много ресторанчиков. Заинтересовавшись этой улицей, я начал чаще тут бывать, читать о ней, узнавать, почему тут то или иное здание. Например, рядом здесь расположена школа экономики. Тут же здания современные контрастируют с другими, и эта улица связана со многими переулками.

Предпочитаешь пешие прогулки?

Я люблю любое время года. У меня нет транспорта, принципиально, даже если была бы возможность приобрести машину или, неважно, мотоцикл — я все равно ходил бы пешком. Я отдаю предпочтение общественному транспорту. Да, конечно, вопрос времени, хотя в итоге 5-10 минут нивелируются тем ощущением, которое ты получишь. Главное, люди — общение с людьми. Я, например, люблю метро, даже если это час пик.

Какие особенные места ты бы мог порекомендовать нашим читателям, чтобы они посетили и не зря потратили время?

Мне интересен маршрут от Белорусской до Красной площади. Таким образом, проходишь мимо Маяковской, где неподалеку есть одноименный музей. Кстати, через неделю будет премьера очень интересного спектакля про жизнь Маяковского.

Красная площадь меня абсолютно не привлекает. Но опять вернусь к Мясницкой улице. Если вы будете в Москве обязательно сходите на эту улицу, конечно, не первым делом, потому что для начала ты должен впитать хотя бы какую-то небольшую атмосферу, потому что эта улица все-таки своеобразная. Повторюсь, весь центр Москвы довольно интересный.

А вообще в Москве интересно каждое место.

Включая Бирюлево? (отдаленный спальный район)

Ну, конечно, если человек приедет сюда, естественно не советую ездить в спальные районы, потому что всему свое время. Если он задержится — то можно их рассматривать. Например, район Люблино интересно посмотреть с точки зрения социальных моментов. Бывают такие места, которые довольно специфичны, однако в этом и есть их преимущество. Даже когда ты попадаешь в Бутырское СИЗО в качестве посетителя, можно наблюдать интересную картину в социальном плане. Это отношения между людьми, когда я вижу, как они помогают друг другу независимо ни от чего, потому что их всех объединяет одна проблема.

Что насчет конкретных мест?

Могу посоветовать парк Сокольники. Этот парк отчасти пахнет советским союзом и сейчас его переформатировали. Парк Сокольники очень большой, объемный, и это привлекает к нему много людей.

А музеи?

У каждого есть любимый писатель или поэт. Если вы хотите действительно погрузиться в историю или жизнь какого-то писателя или поэта, вы можете просто посмотреть в Википедии адрес, где он жил или родился и на том же месте обязательно будет музей.

Также рекомендую еврейский музей толерантности. Отличное место. Организаторы молодцы в том плане, что они создали себе хорошие условия — это отдельный мир. Там красиво, аккуратно, комфортно и там бывают современные выставки. Надо брать пример и создавать места, где можно погрузиться в уникальную многоконфессиональную атмосферу.

Что тебе нравится из поэзии?

Я не ограничиваю себя в тематике. Это может быть Есенин, Блок. Я вообще стараюсь читать разных поэтов. Мне нравится и зарубежная поэзия, тот же шотландский поэт Роберт Бернс , потому что он близок по духу. Мне нравятся они в том плане, что они любят горы, свободу и постоянно сравнивают себя с солнцем или со свободолюбивыми животными. Я не могу выделить конкретного поэта. Важно, что в поэзии не нужно подражать кому-либо. Каждый должен быть уникальным, именно в этом заключается искренность. Сейчас сложное время, поэты нужны миру. Они были востребованы именно тогда, когда люди переживали трудные времена, когда были революционные периоды.

У нас сейчас сложный период?

Да, с политической стороны. Как бы мы ни старались быть аполитичными, она со всех сторон на нас влияет.

В связи с этим мои бабушка и дедушка, которые учились в литературном институте им. Горького в Москве, сталкивались с трудностями. Признаться, был период, когда очень большое давление на творчество оказывал Советский Союз, политика. Много было цензуры и искренность, с большей долей вероятности, оставалась где-то в лабиринтах души писателя.

Обходя не так давно отреставрированный театр Эт Цетера с толпой школьников, глядящих на афишу, Абдулатип предлагает заглянуть во внутренний дворик библиотеки Тургенева, со дня основания которой более 130 лет.

Я знаю, ты частый посетитель Русского театра в Махачкале, посещаешь ли ты московские театры?

Я посещал Большой театр и театр Сатиры. Мне очень нравится театр — это нечто особенное. Безусловно, я не могу их сравнить с Русским театром. Это связано с тем, что здесь поход в театр для меня это особенное событие. К нему надо подготовиться, заранее купить билеты. А на самом деле это должно непринужденно, как было для меня в Русском театре: уделил для этого любой выходной, пришел, посмотрел. Там играют отличные актеры, которые полностью отдаются своему делу.

По моему мнению, с приходом молодежного состава в пресс-службе театра улучшили систему в плане информативности. Они смогли найти простые решения — выложить афишу, создать возможность приобретения онлайн билетов. Все эти удобства созданы для людей, чтобы они не тратили время, ведь когда сталкиваешься с рядом неудобств, можно изменить решение.

Расскажи о своей работе в пресс-службе Хунзахского района?

Мне очень повезло с руководством — это современный молодой управленец Саид Юсупов, который сейчас ушел. Стоит отметить вклад, соответственно, братьев Магомедовых, которые направили много усилий, сделали большое количество добрых дел для развития района и положительного имиджа Дагестана в целом. Когда район расцветает, динамично двигается, и твою инициативу поддерживают, тогда работа пресс-службы идет в гору. Хорошая пресс-служба всегда найдет информационный повод. Мне также повезло с командой. Я считаю, что такая работа, особенно в муниципалитете Дагестана, не должна ограничиваться работой в кабинете, в социальных сетях или работой с официальными источниками — она должна инициировать молодежные движения — это не менее важная ее задача.

Я работал в пресс-службе Хунзахского района — был в курсе всех событий. Как работник вы можете предложить свою инициативу, конечно, не обязательно лезть в сельское хозяйство, лезть в вопросы здравоохранения, но можно предложить идею в культурном плане, какой-то ивент, флэш-моб или квест. Сотрудник пресс-службы всегда должен быть в теме, понимать какие-то моменты, процессы, современные веяния.

Почему ты решил уехать в столицу?

Я просто проснулся в одно утро и сказал себе — я уезжаю в Москву. Мне никто ничего не предлагал. И я комфортно чувствовал себя на прежнем месте, просто я понял, что надо двигаться дальше. Я достиг той планки, исчерпал все возможности, все ресурсы, и я хочу расти дальше.

Твой опыт в Дагестане повлиял на твою карьеру в Москве?

У работодателей есть определенное недоверие. Ну работал ты в районе и что ты делал? На собеседовании не объяснишь им, что Хунзахский район объемен и информативно богат, у них нет времени на рассмотрение и изучение системы, поэтому где-то мне дают шанс за счет общего развития. Многие работодатели стремятся получить не просто специалиста, но и хорошего человека, потому что коллектив имеет большое значение, а затем, когда тебе уже дают возможность, твоя задача ее максимально использовать. Таким образом, на сегодня я работаю в пресс-службе крупнейшего газового хозяйства страны. А в целом каких-то стереотипов про Дагестан становится меньше.

Как известно, ты рос в творческой атмосфере, как это сказалось на тебе?

Мой отец постоянно совершенствуется, это очень яркий пример для меня, но это начинаешь понимать только с возрастом. Я сейчас начинаю вспоминать, что в школе я переводил стихи Роберта Бернса на русский язык в литературной форме. И эту особенность творческого подхода открыла моя учительница Галина Петровна. И, возможно, если бы я не был к этому генетически предрасположен, соответственно, у меня это не получилось.

В детстве я хорошо учился, любил литературу, просто это наверно где-то сказалось потом, хотя я ничего такого особенного не добился. Восприятие мира для меня важнее, чем какие-то награды, заслуги.

Мне очень нравится театр Поэзии, молодые ребята, которые приобщаются сейчас. В Дагестане очень много творческих людей. У дагестанцев особенное чувство, просто они зажаты, если они могут раскрыться, то это очень круто. Молодые люди могут сообщить другим о своих талантах в театре Поэзии, «Свободный микрофон» — уже не настолько пуст. Люди приходят и читают.

Что является основой в написании литературного материала?

Искренность, другого слова нельзя подобрать. Не нужно привязываться к своему читателю, если ты искренно пишешь, то твой читатель, то твоя публика, аудитория пусть это 10 человек, тебя найдет. Были случаи, когда мне писали в фейсбуке, — «спасибо, вы не представляете, как ваш стих помог мне», мне, естественно, приятна такая реакция человека.

Сложно назвать то, что я делаю литературой, нужно развиваться постоянно. Но кто-то это читает и воспринимает, даже если фейковый аккаунт создаст моя сестра и напишет мне, мне будет приятно представить, что кто-то прочитал и пропустил через себя то же, что и я. Моя цель — это чтобы человек ощутил то, что я сам ощутил в тот момент.

У каждого автора должна быть своя особенность, иначе есть риск быть похожим на других. Когда я пишу прозу, например, то часто замечаю, что где-то копирую Бальзака. Его стиль — витиеватые предложения. Мне он очень симпатичен, для меня это просто идеал литературного мастерства. Когда я читаю, то всегда визуализирую его творчество и полностью погружаюсь в произведение.

Наверное, процесс творческих исканий как-то вылился в «Записки города М»?

В «Записках города М» моим героем является бездомный, который не по своей воле оказался на таком уровне социальной лестницы и который ранее занимал совершенно противоположную позицию. Сквозь призму событий в его жизни и переживаний демонстрируется, как меняется мировоззрение человека, какие ценности становятся определяющими. И если человек когда-то летал в облаках и представлял мир наивно, отчасти преследуя корыстные цели, то сейчас открывает для себя иной мир, где эти ценности уходят на второй план и открываются совершенно другие лабиринты душевных терзаний, именно духовных взаимоотношений между людьми. Это совершенно иная плоскость — обратная сторона практически. Соответственно, он не готов сразу признать эти ценности, происходит несколько этапов становления. Сначала отрицание этих ценностей, затем переломный период, а далее осознание того, что предыдущие ценности из прошлого ложные. Герою хочется кричать миру и о том, что в жизни есть очень много важного, другого, нежели того, что видит большинство, то есть материю.

Абдулатип регулярно публикует свое творчество, включая #ЗапискиГородаМ на личной странице в инстаграме, помимо этого он уделяет особенное место поэзии. Посредством ряда деталей в «Записках города М» раскрываются подходы к основным неразрешимым философским вопросам человеческого, тем самым способствуя появлению вопросов касающихся самоидентификации.