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Евгений Маргулис подарил микрофон участнице проекта «Ты супер!»
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Евгений Маргулис подарил микрофон участнице проекта «Ты супер!» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рок-музыкант Евгений Маргулис посетил четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы поддержать участницу Кристину Фирсову.
Восемнадцатилетняя Кристина попала в приемную семью, когда ей было два года. Уже девять лет она занимается русскими народными танцами.
Узнав, что любимая передача Кристины — «Квартирник НТВ у Маргулиса», рок-музыкант сам вышел на сцену и подарил ей свой микрофон.
"Я не так глубоко копаю, как достопочтенное жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, все делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьезными судьями — я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошел, а тебе это удалось!" — оценил Маргулис выступление Кристины.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» покажут в эфире НТВ 21 апреля.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
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