Евгений Маргулис подарил микрофон участнице проекта «Ты супер!»

Восемнадцатилетняя Кристина попала в приемную семью, когда ей было два года. Уже девять лет она занимается русскими народными танцами.

Узнав, что любимая передача Кристины — «Квартирник НТВ у Маргулиса», рок-музыкант сам вышел на сцену и подарил ей свой микрофон.

"Я не так глубоко копаю, как достопочтенное жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, все делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьезными судьями — я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошел, а тебе это удалось!" — оценил Маргулис выступление Кристины.

Следующий выпуск проекта «Ты супер!» покажут в эфире НТВ 21 апреля.