Александра Никифорова: «Я шла к профессии семь лет, через три вуза и два города»

В фильмах и сериалах Александра Никифорова с удивительной легкостью меняет эпохи и страны. Что неудивительно, потому что свои актерские перевоплощения она начала еще школьницей…

— Александра, вы в 15 лет стали актрисой Севастопольского ТЮЗа. Правда, что ваша родная тетя стала для вас примером для подражания?

— Да, глядя на свою тетю, актрису театра Черноморского флота, я поняла, что тоже буду актрисой, и лет в семь сообщила об этом родителям. Разумеется, они только посмеялись. Но в тринадцать лет я прочитала объявление в газете: «Ведется набор детей в труппу Севастопольского ТЮЗа» и отправилась туда записываться. Спектакли были детскими, но дисциплина почти армейская, помню, что сначала просидела несколько месяцев в зале, доказывая свою преданность, а уже потом была выпущена на сцену репетировать. В 14 лет я попала на съемочную площадку детского фильма, тут точно стало ясно, что я хочу заниматься этой профессией. Единственное, о чем я никогда не думала, — как это произойдет.

— И как это произошло?

— Как-то само собой. В середине 11-го класса почему-то вдруг пришло приглашение поучаствовать в конкурсе «Ум + красота = студент» в университете Санкт-Петербурга. При победе на котором предоставлялась возможность бесплатно учиться на любом факультете этого вуза. Я поехала и почему-то его выиграла, а в университете почему-то была кафедра актерского мастерства. Наверно, судьба. (Улыбается.) Однако после первого курса решила перевестись на другую кафедру — лингвистику.

— Прошло некоторое время, и вы поступаете в Российский государственный институт сценических искусств…

— Да, через полгода, поступив в Санкт-Петербургскую государственную академию театральных искусств на Моховой, со всеми испытаниями, турами, экзаменами, я успокоилась. Наверное, потому, что это не досталось мне даром, а с напряжением. Товстоногов говорил: «Гвоздь, вбитый в стену дома, делает этот дом своим». Наверное, важно было вбить этот гвоздь.

— Но вы опять не окончили заведение, а перевелись в Высшее театральное училище им. Щепкина. Почему?

— Так случилось, что после третьего курса мне предложили главную роль, но съемки должны были состояться в Москве. Снова руководствуясь внутренним чутьем, я взяла академический отпуск, и мы с супругом и доченькой переехали в Москву. Оканчивала четвертый курс я уже в Москве, в Щепкинском театральном училище. Это прекрасное место тоже стало мне родным и очень любимым. Сейчас я шучу, что шла к профессии семь лет, через три вуза и два города! Но это, разумеется, шутка про диплом из бумаги, а сколько еще прошагать придется, я даже думать не берусь!

— В декретном отпуске вы были полтора месяца, а затем приступили к съемкам в проектах «Анна-детективъ» и «Кумир». Правда, что ваш супруг привозил дочку Анну прямо на съемочную площадку, чтобы вы ее покормили?

— Действительно, я снималась и первые месяцы еще кормила дочку. Чуть позже, кстати, супруг снял там несколько серий проекта как режиссер.

— Вы снялись в турецко-российском сериале. Есть сложности в работе с иностранцами?

— Конечно, сложности есть, да еще какие! Представьте, стоит Джульетта на балконе в лунном свете, взывает к любимому: «Ромео, как мне жаль, что ты Ромео…» Вдруг появляется Ромео и отвечает по-турецки! Это как минимум вызовет хохот от неожиданности! Турецкий язык очень красив, когда проходит несколько месяцев, ты привыкаешь к его мелодике, замечаешь его мягкость. Мне даже в какой-то момент стало казаться, что он похож на французский. Но первые недели работы на чужом языке у меня пролетели под мысленным вопросом: «Господи, почему я?»

— Учили турецкий язык?

— Помню, как готовилась к первым съемочным дням. Учишь-учишь, потом всплакнешь, потом опять идешь учить реплики, потом засыпаешь с опухшими глазами, но утром встаешь, идешь и делаешь! А потом с каждым днем становится все легче и легче. Помню, вдруг осознала, что свободно говорю на турецком, когда в первый раз на нем торговалась на рынке.

— То есть до съемок вы в Турции не отдыхали?

— Я никогда не была в Турции до съемок, но родилась в Крыму, так что мне с детства очень привычны элементы турецкой культуры: рахат-лукумы, манты, чебуреки и даже многие крымские названия, например Эски-Кермен и Карадаг. В Турции очень важно, из какого ты района. Когда люди знакомятся, сразу спрашивают друг друга об этом. Я всегда гордо отвечала: «Карадениздеим!» Это значит: «Я с Черного моря».

— Какие направления в кино вам сегодня по нраву — мелодрама, криминал, детектив, боевик?

— Мне привычно сниматься в исторических проектах. Помню, слышала, как во время одних съемок моя партнерша пожаловалась, что в длинном платье ей очень неудобно ходить, все время кто-то на подол наступает. Я мысленно улыбнулась и подумала, что два года назад тоже так говорила.