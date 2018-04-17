Игорь Андреев — о тренерской работе: «Все получится, только если готов посвящать этому все свое время»

Новый капитан сборной России в Кубке федерации Игорь Андреев в утреннем эфире телеканала «Югра» рассказал о своем отношении к работе тренером.

— Для тренерской деятельности нужно, прежде всего, желание. Если ты готов посвящать этому все свое время, тогда это работает. Если по каким-то причинам не готов, и делаешь это только потому что нужно, тогда, думаю, ничего не получится. Когда ты сам игрок — ты в центре внимания, и все крутится вокруг тебя. А теперь ты сам должен делать все, чтобы игроку было комфортно, — сказал Андреев.

34-летний специалист дебютирует в качестве капитана женской сборной России в матче плей-офф за место в Мировой группе II с Латвией. Встреча пройдет в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

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