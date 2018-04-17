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Нюша дала ценный совет Егору Криду
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Нюша дала ценный совет Егору Криду 

Popcake.tv 28 минут назад
Фото: Popcake.tv
Прошло несколько лет после того, как Егор Крид и Нюша расстались. Девушка оставила в судьбе Егора большой отпечаток, многие поклонники до сих пор размышляют о их будущем. Но, к счастью, артисты двигаются дальше и у каждого своя жизнь.
Миллионы слушателей следят за творчеством-летнего Егора, который недавно собрал полный «ВТБ Ледовый дворец». Недавно исполнитель поделился в журналистами о коллегах по шоу-бизнесу, поклонниках и участии в шоу «Холостяк».
Егор считает правильным ориентироваться на мнение поклонников и никогда не забывать, за что тебя полюбили.
«Ты можешь многое потерять, если делаешь что-то не то. Как бы это странно не звучало, но мне об этом говорила Нюша. В свое время она сказала мне очень грамотную вещь. Когда ты артист и становишься известным, у тебя появляется аудитория, не стоит забывать о том, за что тебя полюбили, — отметил исполнитель. — Потому что если забиваешь на них и делаешь только то, что хочешь сам, ты понимаешь, что от тебя могут отказаться. Вот история с Ваней Дорном. Мне показалось, что половина аудитории не поняла его новый альбом с американской историей».
А какой бы ты ценный совет дал Егору? Делись в комментариях!
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