Нюша дала ценный совет Егору Криду

Прошло несколько лет после того, как Егор Крид и Нюша расстались. Девушка оставила в судьбе Егора большой отпечаток, многие поклонники до сих пор размышляют о их будущем. Но, к счастью, артисты двигаются дальше и у каждого своя жизнь.

Миллионы слушателей следят за творчеством-летнего Егора, который недавно собрал полный «ВТБ Ледовый дворец». Недавно исполнитель поделился в журналистами о коллегах по шоу-бизнесу, поклонниках и участии в шоу «Холостяк».

Егор считает правильным ориентироваться на мнение поклонников и никогда не забывать, за что тебя полюбили.

«Ты можешь многое потерять, если делаешь что-то не то. Как бы это странно не звучало, но мне об этом говорила Нюша. В свое время она сказала мне очень грамотную вещь. Когда ты артист и становишься известным, у тебя появляется аудитория, не стоит забывать о том, за что тебя полюбили, — отметил исполнитель. — Потому что если забиваешь на них и делаешь только то, что хочешь сам, ты понимаешь, что от тебя могут отказаться. Вот история с Ваней Дорном. Мне показалось, что половина аудитории не поняла его новый альбом с американской историей».

А какой бы ты ценный совет дал Егору? Делись в комментариях!