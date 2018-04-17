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Сколько?! Тест по звездам Голливуда, чей возраст просто невозможно угадать
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Сколько?! Тест по звездам Голливуда, чей возраст просто невозможно угадать 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Хотя вроде бы новость о находке «молодильных яблочек» еще не появлялась, но кажется, что некоторые знаменитости давно включили их в свой рацион. А вот другим, наоборот, они бы очень пригодились.
Вот сегодня, 17 апреля, российской певице Валерии исполнилось 50 лет. 50, Карл! А кажется, что за те годы, что она поет (аж с 1992 года), у нее менялась только прическа. И таких примеров немало.
Так, некоторые из звезд на экране или на сцене как будто бы уже вечность, а выглядят так же, как и в начале своей карьеры. Чудеса, да и только.
В чем их секрет? Изнуряющие тренировки, жесткие диеты, дорогие операции и все достижения современной медицины и косметологии. Тем, кто все время на виду, нужно и выглядеть соответствующе.
Но есть и селебрити, которые то ли из-за «рок-н-ролльного» образа жизни, то ли от стресса, а может и по каким-то другим причинам старятся гораздо быстрее. А иногда «лишний десяток» могут добавить плохой грим или неправильное освещение.
Playboy решил предложить тебе проверить свою интуицию и жизненный опыт и узнать: сможешь ли ты догадаться, к какой возрастной группе принадлежит знаменитость?
Предупреждаем, мы выбрали самые непредсказуемые варианты, поэтому не руководствуйся стереотипами!
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