Как тебя выдает твое сознание

Говорить о мозге можно бесконечно хотя бы потому, что ученые исследовали его только на 10%. Можно даже выдумать с десяток научных фактов, но делать этого мы не будем. Мы предоставим только достоверную информацию о том, как твой мозг тебя предательски сдает и обличает, выставляя не в самом радужном свете. Задумайся над этим, поскольку ни одно из выданных качеств не красит человека.

Острая реакция на критику говорит о неуверенности в себе

Может быть, это звучит банально, но правда самая настоящая. Адекватное восприятие критики — это вообще талант, не говоря уже о ее необходимости. Иначе как еще можно провести работу над своими ошибками? Но люди, неуверенные в себе, не могут реагировать на критику нормально. Им похвалу подавай, а не тыкай мордой в недочеты. Опять же, критика только подтверждает недостатки, которые мы сами себе приписываем. А отрицательную оценку своей бурной деятельности мозг воспринимает как ситуацию, которая несет угрозу прежде всего моральному здоровью. В результате чего вырабатывается кортизол, а на лице — обиды, отчаяние, смеженное с разочарованием, и безысходность. Поэтому если критика вызывает у тебя схожие эмоции, то это повод серьезно задуматься и постараться хотя бы внешне скрыть свое раздражение.

Если снится то, что ты делал днем — значит твоя жизнь слишком однообразна

Вся наша жизнь — рутина и сансара: каждый день одно и то же. Жизнь от выходных до выходных выматывает: в рабочие дни — пустота, а в свободные — быт и апатия. И вдобавок к этому счастью, во сне тебе снится любимая работа: как ты общаешься с коллегами и сидишь за родным столом, под которым ты уже пустил корни. Восхитительный аттракцион под названием «Жизнь прекрасна и удивительна» решил унизить тебя окончательно? Так и есть. Просто твоя жизнь настолько скучна и однообразна, что мозг воспринимает рутину как сигнал к обучению и проводит обработку знаний во сне, как бы закрепляя полученный опыт. Необязательно в этом случае менять работу — лучше начать с образа жизни.

Ведешь себя как муфлон в брачный период, когда видишь девушку

Желание продолжить род или сделать менее благородный поступок никуда не делось, поэтому мы всячески пытаемся привлечь внимание девушек. И если тебе кажется, что ты делаешь все максимально аккуратно, то на деле все твое тело — один нелепый сигнал, который со стороны выглядит весьма комично. Самые простые примеры — это втянутый живот, выпрямленная спина, несуразно расправленная грудная клетка, поднятые и разведенные в стороны, словно орлиные крылья, плечи. Потом начинается суетливое поправление рубашки, прически, подергивание манжет, сдувание с себя несуществующей грязи. И дальше в бой идут стопроцентные методы: мы подходим ближе, начинаем неестественно и слишком громко шутить, чтобы привлечь к себе внимание, смотрим в глаза — в общем, все то, чего в свободное от сердечных мук время мы не делаем.

Если строишь баррикады и закрываешься — значит боишься

Страх выглядит очень красноречиво даже без слов. Все твои невербальные сигналы будут говорить о том, что ты хочешь заблокировать свои попытки воздействовать на себя. Тут и скрещенные на груди руки, и ноги крест-накрест, и склоненные глаза с головой — полная закрытость. И самое главное — дистанция. Если ты не подпускаешь к себе людей на расстояние, схожее с пушечным выстрелом, то это не говорит о твоей большой любви к личному пространству, а ясно дает понять: ты напряжен, ты боишься. А свой страх показывать нехорошо и неприлично. Но если бы всё обходилось одними только жестами. Но нет. В панике мы начинаем строить баррикады — в самом прямом смысле, из всех подручных материалов. Если вы сидите за столом, ты положишь перед собой ручку, свернутую салфетку, телефон. Прямо перед собой, как бы очерчивая границу и предупреждая: «Эй, у меня тут спрятаны карликовые лучники. Не подходи ближе, или я дам команду „Огонь!“. Если беседа проходит при посторонних, так сказать, при нейтральной стороне, то напуганный будет то и дело обращаться к нему и включать его в разговор. Мозг в смятении, ему неприятно, и он ищет поддержки.

Постоянное упоминание о своей дурной привычке говорит о серьезной проблеме

Много ли ты видел людей, которые в беседе любят с горькой усмешкой сетовать на свою зависимость. Все эти разговоры вроде: „Если я с моими прокуренными легкими проживу еще год, то это надо будет отпраздновать“… Если честно, их стало очень много. Как правило, до 22 — это обычные дети, которые вдохнули свободы и просто бравируют своим дурным образом жизни. Если это продолжается дальше, то впору задуматься, а не ходишь ли ты по лезвию ножа. В сущности, между шутливым „Да я ж алкаш, куда мне!“ и тревожным „Боже, нахрена я вчера столько выпил!“ нет никакой разницы. В обеих ситуациях организм звонит в набат и кричит: „Эдик, опомнись!“. И гораздо хуже, если ты не Эдик, но подсознание этого не знает. Значит совсем допился. В первом случае это попытка оправдать свою слабость — так сказать, последний писк сбитого летчика. А во втором — переживание о том, что не придерживаешься установленных границ. Волнение становится обычным делом, и это первый признак серьезной зависимости. А постоянно проскакивающее упоминание своей слабости — жалкая попытка привлечь внимание к проблеме.