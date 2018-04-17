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Как изменился Иван Ургант за 12 лет?
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Как изменился Иван Ургант за 12 лет? 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
Иван Ургант (40) на днях отметил свой юбилей. Поздравили его многие коллеги по цеху и миллионы подписчиков в социальных сетях. Одним из самых ярких поздравлений стала фотография, которую опубликовал Семен Слепаков. Он выложил в сеть архивный снимок с другом, который трогательно подписал. Приехав из Петербурга никому неизвестным мальчишкой, он добился всего и стал первым! Дорогой Иван! Я желаю тебе быть здоровым, счастливым, красивым и невероятно успешным, потому что ты этого заслуживаешь. Я думаю, в России найдется совсем немного людей, которые из зависти не присоединятся к моим поздравлениям. Фанаты Слепакова отметили, что за 12 лет юмористу удалось привести свою фигуру в форму и изрядно похудеть. Сейчас Иван и Семен примерно одной комплекции, а на фотографии сильно отличаются. «Ничего себе ты схуднул!», «Семен, я вас едва узнала на этой фотографии!».
Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 16 Апр 2018 в 7:00 PDT  К слову, несмотря на то, что, согласно традиции, отмечать четвертую круглую дату не принято, Иван Ургант все же отправился на праздничный ужин, и даже выложил в своем микроблоге юмористический ролик. Читай также о том, как 17-летняя дочь Ивана Урганта перестала скрывать бойфренда.
Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 16 Апр 2018 в 11:14 PDT
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