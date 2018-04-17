Ещё
Орлов — о Головине и Паредесе: необъезженная лошадь требует хорошей узды и кнута
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов — о Головине и Паредесе: необъезженная лошадь требует хорошей узды и кнута 

Чемпионат.com 1 час назад
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и хавбека ЦСКА Александра Головина.
«Возможно, вся критика, которая несётся на Паредеса в России, — это для него очень хорошо. Всё-таки в матче с «Анжи» он был более внимательным при игре сзади, у своей штрафной. Тот эпизод с Олегом Шатовым — это классика: Леандро не побежал, а оппонент забил гол. В последней встрече таких эпизодов уже не было.
Паредес — молодой, 23 года, и ему надо всё время себя заставлять. Да, что-то у тебя получается, ты хорош. Как Головин — играет в ЦСКА, а в последнем матче была красная карточка у него. Ну что ж ты так играешь, дорогой? Что ж ты так груб? Ты способен, всё есть. И потом у него бывают детские ошибки. Их, знаете, надо… Плохое сравнение, но необъезженная лошадь требует хорошей узды и кнута, который должен сдерживать», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».
Чемпионат.com: последние новости
Шмейхель: если в России есть те, кто может играть в «Реале» — нужно уезжать К. Резцова: если я обыграю Виролайнен, то она обидится, конечно. Шучу Пащенко: я левша, но стреляю с правой руки и правого глаза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»91
Школьница без белья призвала к протестам215
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
Юная девственница продает себя ради круиза188
Дрон снял призрака в британском замке23
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение