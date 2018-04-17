Орлов — о Головине и Паредесе: необъезженная лошадь требует хорошей узды и кнута

«Возможно, вся критика, которая несётся на Паредеса в России, — это для него очень хорошо. Всё-таки в матче с «Анжи» он был более внимательным при игре сзади, у своей штрафной. Тот эпизод с Олегом Шатовым — это классика: Леандро не побежал, а оппонент забил гол. В последней встрече таких эпизодов уже не было.

Паредес — молодой, 23 года, и ему надо всё время себя заставлять. Да, что-то у тебя получается, ты хорош. Как Головин — играет в ЦСКА, а в последнем матче была красная карточка у него. Ну что ж ты так играешь, дорогой? Что ж ты так груб? Ты способен, всё есть. И потом у него бывают детские ошибки. Их, знаете, надо… Плохое сравнение, но необъезженная лошадь требует хорошей узды и кнута, который должен сдерживать», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».