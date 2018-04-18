Гудериан: как закончил свои дни «Быстрый Хайнц»

Машины под его командованием захватили Польшу, почти дошли до Москвы, и все же его имени нет в списке военных преступников.

Начало карьеры и Первая мировая война

Хайнц Гудериан родился 17 июня 1888 года в небольшом городке Кульме в Западной Пруссии, на территории нынешней Польши. Его отец был профессиональным военным, хотя и дослужился только до небольшого чина обер-лейтенанта запаса.

Семейное воспитание будущего генерала было далёким от милитаристского, однако вопроса выбора дальнейшего жизненного пути у него не стояло — это была карьера военного. Закончив кадетскую школу, Гудериан служил фенрихом (кандидатом в офицеры) в отцовском полку. В военной академии, куда он поступил в 1913 году, проявил себя как способный молодой офицер, живо интересовавший техникой.

В Первую мировую войну служил радиотелеграфистом — по специальности, находившейся на самом острие технического прогресса того времени. Ему неоднократно приходилось летать на аэропланах и аэростатах, наблюдая за укреплениями противника. Как знать, быть может именно тогда, при анализе тактики позиционной войны, у Гудериана и родился план боевых операций будущего, быстрых и маневренных.

Шоу в Куммерсдорфе и создание бронетанковых войск

После завершения Первой мировой Хайнц Гудериан продолжил службу в рейхсвере, где занялся проблемой создания моторизованных соединений. Разумеется, никаких танков в межвоенное время Германия иметь не могла — условия Версальских мирных соглашений запрещали ей разрабатывать и закупать любую бронетехнику.

Однако Гудериан верил в новый вид техники, доказывал скептикам основополагающую роль танков в будущих войнах и в отсутствие оных отрабатывал с вверенными ему частями тактику маневренных действий, используя то, что было — грузовики и трактора.

С приходом к власти нацистов условия мирных соглашений Первой мировой отошли на второй план, и Гудериан понял, что пора действовать. Он устроил на полигоне в Куммерсдорфе шоу, которое демонстрировало возможности механизированных войск. Гитлер пришёл в восторг от увиденного, и в 1935 году было принято решение о создании первых трёх немецких танковых дивизий. Гудериан принял командование одной из них, а впоследствии и всеми танковыми войсками.

В то же время он продолжал теоретические разработки в области тактики и стратегии. В 1937 публикуется его фундаментальное сочинение «Бронетанковые войска и их взаимодействие с другими родами войск», в том же году увидела свет куда более короткая брошюра, рассчитанная на широкий круг читателей — «Внимание, танки!». Из него можно привести одну лаконичную цитату, описывающую взгляды Гудериана на действия нового рода войск: «Двигатель танка — такое же его оружие, как и его пушка».

Начало Второй мировой войны

Во время Польской кампании 1939 году Хайнц Гудериан командовал механизированным корпусом. Несмотря на слабость и ненадежность танков Pz. I и Pz.II, участвовавших в этой операции, весь мир увидел эффективность новой техники при быстрых, маневренных действиях в тесном взаимодействии с авиацией.

Польша пала в течение месяца. Во время вторжения во Францию корпус Гудериана прошёл через Арденнские горы, считавшиеся недоступными для танков. Успешно применял тактику блицкрига, быстро прорываясь в тыл неприятеля и разоряя его коммуникации. За эту кампанию Гудериан получил последнее повышение в звании и стал генерал-полковником, чин фельдмаршала кумир немецких танкистов так и не получил. Быть может потому, что уже тогда, в самом начале войны, он проявил себя как полководец своенравный и вспыльчивый, позволявший себя оспаривать и нарушать приказы начальства и даже самого фюрера.

Во время наступления на Москву 1941 года план наступления был изменен Гитлером — решительный бросок на столицу СССР пришелся на октябрь. В условиях мороза и бездорожья танки действовали плохо, операция провалилась, и Гудериан лишился своей должности. Сам же он в своих воспоминаниях винил фюрера: «Мы потерпели горестное поражение…, благодаря тупой позиции нашего Верховного командования».

Впоследствии, эта отставка сыграла Гудериану на руку во время Нюрнбергского процесса. До окончания войны «Быстрый Хайнц» работал на штабных должностях в Берлине и в список военных преступников не попал.

«О себе добрым словом»

В заговоре против Гитлера 1944 года Хайнц Гудериан не участвовал, хотя, вероятно, знал о нем. Сразу после провала покушения Гитлер назначил его начальником Генерального штаба — почетный, но формальный пост. После очередной попытки спора с фюрером Гудериан был уволен и с этой должности. В 1945 был взят в плен американцами.

В Нюрнбергском процессе участвовал только в качестве свидетеля — доказать его непосредственную причастность к военным преступлениям на Восточном фронте не удалось. В 1948 году был освобожден и до своей смерти в 1954 занимался написанием мемуаров «Воспоминания солдата» — несколько приукрашенной автобиографии.

В этой книге Хайнц Гудериан преподносит себя как честного офицера, верного как воинскому долгу и чести, так и идеалам национал-социализма, которые считает преступными большая часть человечества.